***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 11:17
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019493
BIST
11:082.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -14,82
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.428
11:0814,6857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0236
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6857
En Düşük
14,6447
11:0815,9615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
11:08922,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,17
|Açılış
|: 922,32
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler11:06
|CLEBI
|257,60
|70.182.998
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,47
|5.905.050
|% 8,89
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|OYYAT
|51,45
|21.516.525
|% 7,73
|
|OYLUM
|2,33
|1.578.147
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|11.406.486
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|IHAAS
|13,99
|20.413.851
|% -7,72
|
|CASA
|128,00
|272.896
|% -7,25
|
|THYAO
|36,66
|1.817.226.143
|% 1,38
|
|GARAN
|13,66
|1.054.575.803
|% -1,59
|
|KRDMD
|16,25
|897.394.733
|% 0,37
|
|SISE
|17,18
|872.918.870
|% 0,70
|
|YKBNK
|4,90
|868.283.543
|% -2,39
|
|EKGYO
|2,68
|515.570.919
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,82
|745.787.627
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,90
|868.283.543
|% -2,39
|
|ODAS
|2,28
|360.034.863
|% 4,59
|
|TSKB
|1,69
|200.929.022
|% -2,87
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6803
|14,6824
|% 0,14
|
|Euro
|15,9524
|15,9643
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,0390
|19,1345
|% -0,04
|
|Frank
|15,6567
|15,7510
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9024
|3,9219
|% 0,10
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|0,30
|
|Altın Gr.
|922
|922
|0,93
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,08
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,48
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