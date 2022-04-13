***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 16:04
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020063
BIST
15:522.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,73
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.455
15:5214,6007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 14,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
15:5215,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0282
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
15:52927,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,68
|Açılış
|: 927,71
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler15:52
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|11.776.679
|% 9,87
|
|CRDFA
|2,35
|31.775.550
|% 9,81
|
|AVGYO
|3,54
|27.527.569
|% 8,59
|
|ZOREN
|2,19
|596.129.183
|% 8,42
|
|ASUZU
|81,00
|23.645.304
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.267.214
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|ISFIN
|4,16
|308.725.463
|% -8,57
|
|PINSU
|3,75
|53.792.794
|% -8,54
|
|THYAO
|36,96
|2.498.813.054
|% -0,75
|
|GARAN
|13,62
|2.445.799.520
|% -0,80
|
|SISE
|17,44
|2.259.555.375
|% 0,98
|
|KRDMD
|16,15
|2.143.698.182
|% 0,50
|
|EREGL
|34,98
|2.141.561.752
|% 1,63
|
|YKBNK
|5,02
|2.069.839.653
|% -0,82
|
|ODAS
|2,33
|719.063.144
|% 2,64
|
|EKGYO
|2,71
|840.585.485
|% -0,37
|
|ZOREN
|2,19
|596.129.183
|% 8,42
|
|GARAN
|13,62
|2.445.799.520
|% -0,80
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5971
|14,6007
|% 0,01
|
|Euro
|15,8192
|15,8386
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,9264
|19,0213
|% 0,13
|
|Frank
|15,5513
|15,6450
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8811
|3,9006
|% 0,11
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|9,03
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,60
|
|Cumhuriyet
|6.144
|6.237
|8,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|10,94
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,29
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,16
|
|B. Petrol
|107
|107
|1,92
|
Seans Raporu
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