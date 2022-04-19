***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 10:23
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021695
BIST
10:472.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 14,24
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.529
En Düşük
2.521
10:4714,6563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0197
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:4715,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0488
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8428
En Düşük
15,7630
10:47933,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,75
|Açılış
|: 933,12
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,38
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:47
|DAGHL
|19,29
|5.375.446
|% 9,98
|
|IHAAS
|19,81
|13.544.185
|% 6,33
|
|BFREN
|1.248,10
|25.940.043
|% 5,96
|
|ALCAR
|307,10
|36.063.242
|% 5,50
|
|MEPET
|3,66
|16.777.118
|% 4,87
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,42
|19.577.803
|% -7,15
|
|KARYE
|14,52
|59.277.121
|% -6,62
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|MIPAZ
|5,98
|2.958.353
|% -3,55
|
|THYAO
|37,92
|1.016.187.832
|% 0,74
|
|KRDMD
|16,38
|929.701.168
|% 1,49
|
|GARAN
|14,43
|841.824.553
|% 0,07
|
|ASELS
|28,32
|566.129.494
|% 0,57
|
|EREGL
|35,68
|541.421.043
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,93
|322.369.036
|% 1,03
|
|TSKB
|2,02
|185.266.866
|% 1,00
|
|YKBNK
|5,31
|444.128.121
|% 1,34
|
|ODAS
|2,35
|141.718.897
|% -1,26
|
|VAKBN
|4,41
|262.057.328
|% 1,61
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6531
|14,6563
|% 0,13
|
|Euro
|15,8269
|15,8428
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,0078
|19,1031
|% 0,10
|
|Frank
|15,4486
|15,5416
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8964
|3,9159
|% 0,30
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|0,89
|
|Altın Gr.
|932
|932
|1,05
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,88
|