***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 12:43
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035684
BIST
14:152.654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,76
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
14:1517,1663
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 0,4121
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1710
En Düşük
16,7519
14:1518,4965
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 0,5232
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,4965
En Düşük
17,8912
14:151.019,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 22,12
|Açılış
|: 1.019,95
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.021,68
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:15
|FONET
|12,13
|46.406.393
|% 9,67
|
|EMKEL
|2,61
|26.277.329
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,46
|308.078.221
|% 9,03
|
|TMSN
|31,26
|273.268.613
|% 8,02
|
|TUKAS
|12,87
|159.885.468
|% 7,52
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,51
|63.289.176
|% -8,89
|
|OYYAT
|77,95
|45.357.917
|% -8,29
|
|RALYH
|11,85
|54.166.259
|% -7,78
|
|TOASO
|69,05
|1.080.576.425
|% -5,86
|
|THYAO
|49,12
|3.404.037.516
|% 1,36
|
|SISE
|23,12
|2.114.017.548
|% 0,17
|
|KRDMD
|15,34
|1.254.378.132
|% 1,46
|
|EREGL
|35,04
|1.207.682.816
|% 0,98
|
|SASA
|44,22
|1.194.703.963
|% 1,70
|
|SEGYO
|1,28
|334.041.571
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,86
|464.105.214
|% 0,70
|
|TSKB
|2,44
|363.257.622
|% 1,24
|
|DOHOL
|4,18
|539.015.594
|% -1,65
|
|YKBNK
|4,84
|566.805.860
|% -0,82
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1607
|17,1663
|% 2,46
|
|Euro
|18,4625
|18,4965
|% 2,91
|
|Sterlin
|21,4758
|21,5835
|% 2,13
|
|Frank
|17,5125
|17,6180
|% 2,08
|
|Riyal
|4,5620
|4,5849
|% 2,45
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-3,60
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|21,34
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|155,00
|
|Tam
|6.769
|6.940
|155,58
|
|Yarım
|3.272
|3.357
|75,26
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|37,63
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|0,11
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,12
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30TATGD
Yüzde 6.45 oranında artışla 17.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 513, 301 adet işlem
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14:29DGGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 887 adet işlem
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14:27AKSA
Yüzde 5.08 oranında artışla 63.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 313, 628 adet işlem
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14:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 83 artarak (% 0.16 ) 2, 939
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14:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SEGYO, EKGYO, TSKB