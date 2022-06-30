***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 15:34
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040349
BIST
16:502.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,62
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:5016,6963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0581
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:5017,4283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0406
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:50975,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,32
|Açılış
|: 974,83
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:48
|BMSCH
|10,89
|118.697.713
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|9.775.147
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.920.873
|% 9,87
|
|GESAN
|42,70
|251.720.290
|% 9,43
|
|MERIT
|31,92
|19.994.679
|% 8,28
|
|LIDFA
|11,34
|30.995.265
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.625.027
|% -9,98
|
|BERA
|14,48
|502.594.254
|% -8,99
|
|ULUSE
|206,00
|19.447.250
|% -7,50
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|THYAO
|46,64
|4.164.989.050
|% 1,00
|
|SISE
|21,44
|2.901.311.718
|% 3,68
|
|EREGL
|27,08
|1.466.002.548
|% 2,03
|
|KRDMD
|11,36
|1.119.821.664
|% 1,79
|
|ASELS
|23,06
|1.065.857.937
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,68
|972.407.666
|% 5,93
|
|TSKB
|2,02
|318.707.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|671.194.311
|% 1,40
|
|ODAS
|2,86
|428.352.473
|% -1,38
|
|SISE
|21,44
|2.901.311.718
|% 3,68
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6831
|16,6921
|% 0,32
|
|Euro
|17,3879
|17,4150
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,2247
|20,3261
|% 0,54
|
|Frank
|17,3953
|17,5001
|% 0,20
|
|Riyal
|4,4347
|4,4569
|% 0,27
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,35
|
|Altın Gr.
|975
|975
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|13,00
|
|Tam
|6.495
|6.592
|-49,00
|
|Yarım
|3.179
|3.223
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,29
|