***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2022 17:31
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049338
BIST
17:382.593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 49,28
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.593
En Düşük
2.539
17:3817,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:3818,2566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0198
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:381.013,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.013,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:36
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.245.572
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.155.277
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.918.158
|% 9,86
|
|LIDFA
|8,85
|48.226.246
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.551.233
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|13.985.313
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|THYAO
|50,45
|2.731.631.219
|% 1,51
|
|SASA
|44,38
|1.787.045.877
|% 6,27
|
|SISE
|21,88
|1.579.366.561
|% 3,01
|
|FROTO
|302,80
|1.322.584.004
|% 6,25
|
|TUPRS
|266,90
|1.101.534.682
|% 3,73
|
|EKGYO
|3,09
|758.892.611
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,70
|332.725.022
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,75
|806.709.273
|% 2,37
|
|ODAS
|3,72
|459.409.443
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,60
|1.058.222.859
|% 1,06
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9117
|17,9213
|% -0,01
|
|Euro
|18,2355
|18,2534
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,6078
|21,7161
|% -0,76
|
|Frank
|18,6696
|18,7820
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7560
|4,7798
|% -0,09
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,38
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.731
|6.796
|-38,00
|
|Yarım
|3.280
|3.322
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,83
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51PRZMA
Yüzde 5.54 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 489, 287 adet işlem
-
17:50OZKGY
Yüzde 5.40 oranında artışla 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 507, 772 adet işlem
-
17:50OZKGY
Yüzde 5.40 oranında artışla 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 507, 772 adet işlem
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 12 artarak (% 2.27 ) 2, 759
-
17:48XU100
Endeks 2, 591 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 87 üstünde . İşlem hacmi 28, 078.00 milyon TL de