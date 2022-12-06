***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 11:12
[MIPAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084684
BIST
11:074.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,14
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:0718,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:0719,5781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0293
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:071.062,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.062,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:05
|BARMA
|122,10
|24.940.879
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.552.738
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.368.609
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|18.378.447
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|11.490.697
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|374.585.865
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|142.760.726
|% -9,98
|
|SNICA
|31,60
|98.424.357
|% -9,97
|
|HUNER
|10,66
|27.159.606
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,27
|3.746.612.656
|% 6,41
|
|EREGL
|42,90
|2.601.834.428
|% 1,08
|
|THYAO
|138,50
|2.463.765.929
|% -0,07
|
|ENKAI
|27,48
|1.624.303.387
|% 3,08
|
|ASELS
|50,85
|1.394.874.818
|% 2,15
|
|KRDMD
|17,27
|3.746.612.656
|% 6,41
|
|ADESE
|1,90
|192.837.535
|% 2,70
|
|EKGYO
|7,27
|638.326.173
|% 0,00
|
|TSKB
|4,06
|304.257.449
|% 1,25
|
|SKBNK
|2,69
|165.029.045
|% 0,75
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6330
|18,6445
|% 0,03
|
|Euro
|19,5702
|19,5826
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6891
|22,8029
|% 0,28
|
|Frank
|19,6867
|19,8053
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% -0,01
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|5,68
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,68
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.125
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|0,85
|