***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:24
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093011
BIST
10:185.605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -21,22
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.585
10:1818,7397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
10:1819,8766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1105
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
10:181.115,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.115,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.115,71
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler10:18
|EYGYO
|22,90
|4.626.739
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|21.215.217
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|125.011.724
|% 9,93
|
|ADEL
|134,00
|24.043.498
|% 8,77
|
|AHGAZ
|101,40
|562.933.603
|% 5,24
|
|MARTI
|6,08
|1.139.459
|% -9,93
|
|ULUFA
|8,37
|2.028.040
|% -7,00
|
|LIDFA
|5,62
|7.513.582
|% -4,91
|
|ARSAN
|12,13
|1.357.365
|% -4,86
|
|PRKME
|22,68
|3.115.898
|% -4,79
|
|EKGYO
|9,68
|1.540.288.756
|% 2,76
|
|EREGL
|42,94
|1.368.240.603
|% 1,66
|
|ENKAI
|36,20
|1.015.818.775
|% 3,31
|
|KRDMD
|19,24
|896.660.314
|% 2,29
|
|THYAO
|147,80
|884.138.498
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,68
|1.540.288.756
|% 2,76
|
|KRDMD
|19,24
|896.660.314
|% 2,29
|
|EREGL
|42,94
|1.368.240.603
|% 1,66
|
|ENKAI
|36,20
|1.015.818.775
|% 3,31
|
|YKBNK
|11,87
|313.704.003
|% 1,19
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7359
|18,7397
|% 0,10
|
|Euro
|19,8491
|19,8766
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,4336
|22,5461
|% 0,41
|
|Frank
|20,0377
|20,1585
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9685
|4,9934
|% 0,12
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|12,76
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|7,86
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.537
|7.606
|31,00
|
|Yarım
|3.650
|3.718
|15,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.859
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,52
|14,54
|0,11
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|-0,53
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, EREGL
-
10:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 84 kaybederek (% -0.16 ) 4, 973
-
10:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TERA, VERUS, EYGYO
-
10:33
VERTU, ADEL, TERA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:33
ULUFA, ARSAN, PRKME değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında