***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2023 10:00
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113357
BIST
11:524.941
En Yüksek
|Değişim
|: 9,67%
|| 435,55
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.941
En Düşük
4.505
11:5218,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:5220,2094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0264
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:521.111,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -11,54
|Açılış
|: 1.111,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:50
|BUCIM
|6,49
|149.484.288
|% 10,00
|
|IZMDC
|4,95
|38.458.273
|% 10,00
|
|KRDMD
|17,49
|382.119.919
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,47
|5.651.222
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|448.824.657
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|COSMO
|82,40
|299.936
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|THYAO
|139,90
|2.723.393.414
|% 9,98
|
|ASELS
|58,05
|1.995.528.065
|% 9,63
|
|EREGL
|41,32
|1.209.978.618
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,70
|1.172.469.977
|% 9,81
|
|SISE
|42,70
|1.023.549.259
|% 9,99
|
|YKBNK
|8,93
|628.221.775
|% 9,84
|
|BSOKE
|6,01
|394.909.301
|% 4,52
|
|EKGYO
|7,20
|407.719.585
|% 9,92
|
|AKBNK
|16,17
|897.397.436
|% 10,00
|
|AKGRT
|3,00
|146.496.196
|% 4,17
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8457
|18,8496
|% 0,08
|
|Euro
|20,2020
|20,2102
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,7425
|22,8566
|% -0,53
|
|Frank
|20,3328
|20,4553
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0098
|5,0350
|% 0,11
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-21,71
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,20
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.552
|7.615
|-103,00
|
|Yarım
|3.690
|3.726
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.863
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,03
|-0,21
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-1,24
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Seans Raporu
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