***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2023 12:41
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124924
BIST
13:235.164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,97
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:2318,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:2320,1874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1783
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,1830
13:231.163,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.163,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:23
|GOKNR
|17,71
|56.232.987
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.824.180
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.833.296
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.135.671
|% 9,92
|
|VKING
|48,26
|26.121.432
|% 9,38
|
|KATMR
|1,37
|47.420.888
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|28,98
|38.043.475
|% -8,35
|
|GLRYH
|10,03
|30.067.693
|% -6,52
|
|PENTA
|26,08
|621.923.588
|% -6,46
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|TUPRS
|580,40
|2.622.839.611
|% 4,54
|
|EREGL
|39,52
|1.803.593.932
|% -0,30
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|THYAO
|132,00
|1.554.049.004
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,33
|801.202.816
|% -3,04
|
|AKBNK
|18,66
|1.329.457.918
|% 0,59
|
|KRDMD
|20,16
|1.381.281.114
|% -1,08
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9792
|18,9839
|% 0,05
|
|Euro
|20,1788
|20,1874
|% -0,88
|
|Sterlin
|22,9257
|23,0407
|% -0,34
|
|Frank
|20,5693
|20,6932
|% -0,53
|
|Riyal
|5,0387
|5,0639
|% -0,00
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-0,28
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|7.794
|7.912
|-9,00
|
|Tam
|7.838
|7.885
|-29,00
|
|Yarım
|3.829
|3.858
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.929
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|77,96
|77,96
|0,51
|