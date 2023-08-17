***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2023 10:05
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186299
BIST
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10:297.687
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 24,48
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.707
10:2927,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0579
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2362
En Düşük
27,0086
10:2929,5352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0983
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
10:291.652,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.652,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler10:29
|UNLU
|15,62
|50.281.114
|% 10,00
|
|TETMT
|1.179,70
|33.143.599
|% 10,00
|
|PRKME
|23,78
|21.199.846
|% 9,99
|
|PAGYO
|37,94
|7.779.834
|% 9,97
|
|ARZUM
|39,96
|202.714.582
|% 9,96
|
|FORTE
|94,60
|27.776.641
|% -9,99
|
|MTRYO
|7,40
|818.405
|% -7,50
|
|COSMO
|138,50
|20.230.029
|% -5,33
|
|EUKYO
|16,13
|1.753.713
|% -5,06
|
|EMKEL
|30,66
|8.009.207
|% -4,90
|
|ASTOR
|132,60
|1.870.692.799
|% 0,99
|
|TUPRS
|121,10
|1.454.398.421
|% 1,59
|
|THYAO
|254,50
|1.365.090.030
|% 0,00
|
|SDTTR
|348,00
|1.138.341.157
|% 7,41
|
|EKGYO
|9,02
|865.410.324
|% 1,69
|
|EKGYO
|9,02
|865.410.324
|% 1,69
|
|ZOREN
|4,84
|370.226.180
|% -1,83
|
|YKBNK
|16,54
|759.061.446
|% 1,72
|
|SKBNK
|4,19
|168.576.622
|% 1,70
|
|ADESE
|1,97
|77.343.743
|% -1,99
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0954
|27,1009
|% 0,21
|
|Euro
|29,5167
|29,5352
|% 0,33
|
|Sterlin
|34,4089
|34,5815
|% 0,14
|
|Frank
|30,6862
|30,8711
|% 0,14
|
|Riyal
|7,2081
|7,2442
|% 0,15
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.653
|5,08
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.071
|11.152
|28,00
|
|Yarım
|5.552
|5.602
|15,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.801
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,73
|0,20
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,38
|
Seans Raporu
10:29
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10:43TETMT
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10:40GEDIK
Yüzde 4.97 oranında artışla 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 523 adet işlem