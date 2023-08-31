***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2023 11:57
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190457
BIST
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15:227.948
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 40,48
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
8.006
15:2226,6691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0208
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,6174
15:2229,0767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0750
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,9972
15:221.669,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.669,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler15:20
|KENT
|469,80
|12.086.596
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|128.088.937
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,20
|57.389.854
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|30.722.262
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
|
|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
|
|KTLEV
|50,25
|440.828.644
|% -9,95
|
|BRMEN
|4,27
|673.787
|% -7,97
|
|KSTUR
|420,00
|940.399
|% -3,63
|
|ASTOR
|145,80
|7.787.158.853
|% 7,05
|
|KOZAL
|29,10
|6.016.538.318
|% 9,07
|
|ISCTR
|21,80
|5.561.368.961
|% -1,62
|
|TUPRS
|142,30
|4.537.444.380
|% 0,07
|
|GUBRF
|352,90
|4.104.670.853
|% 2,47
|
|ISCTR
|21,80
|5.561.368.961
|% -1,62
|
|EKGYO
|8,74
|2.124.530.198
|% 2,22
|
|KOZAL
|29,10
|6.016.538.318
|% 9,07
|
|PETKM
|20,90
|3.465.897.774
|% 5,03
|
|ZOREN
|4,81
|698.358.642
|% 2,56
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6621
|26,6688
|% -0,08
|
|Euro
|29,0568
|29,0911
|% -0,21
|
|Sterlin
|33,7428
|33,9120
|% -0,28
|
|Frank
|30,1152
|30,2966
|% -0,45
|
|Riyal
|7,0875
|7,1230
|% -0,06
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|4,15
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|2,78
|
|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
|
|Tam
|10.981
|11.082
|-76,00
|
|Yarım
|5.507
|5.562
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,94
|85,94
|0,70
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35ACSEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 99.35 lira fiyatla işlem gören hissede 472, 202 adet işlem
-
15:34CIMSA
Yüzde 9.96 oranında artışla 214.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 746, 130 adet işlem
-
15:32GEDZA
Yüzde 9.93 oranında artışla 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 221 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 69 artarak (% 0.48 ) 7, 005
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, AZTEK, OSMEN, KZGYO, TATEN, OSTIM, BRLSM, GEDZA, SOKE, DZGYO