***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.08.2023 12:32
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIPAZ]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190464
BIST
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15:237.944
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 36,84
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
8.006
15:2326,6686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0213
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,6174
15:2329,0619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0898
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,9972
15:231.669,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.669,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler15:21
|KENT
|469,80
|12.086.596
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|30.722.262
|% 10,00
|
|RNPOL
|26,18
|32.393.161
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|128.027.803
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
|
|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
|
|KTLEV
|50,25
|440.794.725
|% -9,95
|
|BRMEN
|4,27
|673.787
|% -7,97
|
|KSTUR
|420,00
|940.399
|% -3,63
|
|ASTOR
|145,90
|7.780.377.741
|% 7,12
|
|KOZAL
|29,12
|5.998.788.415
|% 9,15
|
|ISCTR
|21,78
|5.547.308.661
|% -1,71
|
|TUPRS
|142,30
|4.531.244.756
|% 0,07
|
|GUBRF
|352,70
|4.099.550.638
|% 2,41
|
|ISCTR
|21,78
|5.547.308.661
|% -1,71
|
|EKGYO
|8,73
|2.115.361.774
|% 2,11
|
|KOZAL
|29,12
|5.998.788.415
|% 9,15
|
|PETKM
|20,90
|3.435.747.112
|% 5,03
|
|ZOREN
|4,82
|694.946.056
|% 2,77
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6576
|26,6691
|% -0,08
|
|Euro
|29,0486
|29,0767
|% -0,26
|
|Sterlin
|33,7411
|33,9103
|% -0,29
|
|Frank
|30,1247
|30,3062
|% -0,42
|
|Riyal
|7,0885
|7,1241
|% -0,04
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|4,71
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|1,87
|
|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
|
|Tam
|10.972
|11.077
|-81,00
|
|Yarım
|5.503
|5.560
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.780
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,86
|85,86
|0,62
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
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15:36XU100
Endeks 7, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 97, 336.00 milyon TL de
-
15:35ACSEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 99.35 lira fiyatla işlem gören hissede 472, 202 adet işlem
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15:34CIMSA
Yüzde 9.96 oranında artışla 214.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 746, 130 adet işlem
-
15:32GEDZA
Yüzde 9.93 oranında artışla 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 221 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 69 artarak (% 0.48 ) 7, 005