***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2024 10:32
***MIPAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIPAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264770
BIST
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11:229.059
En Düşük
|Değişim
|: -0,91%
|| -83,16
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.026
En Yüksek
9.259
11:2232,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0404
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:2235,0417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0047
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:222.356,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 28,48
|Açılış
|: 2.356,22
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:20
|IZINV
|59,55
|42.174.621
|% 9,97
|
|ODINE
|64,20
|54.658.018
|% 9,93
|
|MTRYO
|9,52
|5.466.393
|% 9,80
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|EUKYO
|28,10
|1.980.207
|% 8,66
|
|VRGYO
|40,56
|52.685.507
|% -9,99
|
|BINHO
|472,25
|475.062.550
|% -9,96
|
|PEKGY
|12,47
|428.566.477
|% -9,83
|
|MTRKS
|55,65
|37.499.233
|% -9,73
|
|PLTUR
|15,64
|48.490.085
|% -9,60
|
|THYAO
|297,25
|4.440.437.213
|% -0,17
|
|ISCTR
|11,43
|2.459.154.684
|% 2,96
|
|EKGYO
|9,19
|1.674.930.899
|% -7,82
|
|TUPRS
|176,20
|1.550.192.134
|% -0,45
|
|KCHOL
|203,30
|1.422.809.102
|% 2,06
|
|ISCTR
|11,43
|2.459.154.684
|% 2,96
|
|EKGYO
|9,19
|1.674.930.899
|% -7,82
|
|ZOREN
|5,77
|740.570.713
|% -3,03
|
|YKBNK
|28,26
|1.325.692.983
|% 3,37
|
|PETKM
|19,32
|703.327.761
|% -2,57
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4341
|32,4390
|% 0,13
|
|Euro
|35,0211
|35,0428
|% 0,02
|
|Sterlin
|41,1048
|41,3108
|% -0,87
|
|Frank
|36,1494
|36,3306
|% -0,75
|
|Riyal
|8,6868
|8,7304
|% -0,74
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,13
|25,15
|% 0,66
|
|Platin
|914,92
|916,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,24
|1.030,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,26
|87,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.257,51
|2.257,86
|% 0,66
|