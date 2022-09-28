***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Aracı Kurumun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Maddi Duran Varlık SatışıÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2022Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu OlumluÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.10.2022Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıMIPAZ, TRAMIPAZ91J8 5,8988Para Birimi TRYEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı ‘Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ‘Ayrılma hakkının kullanım usulü' başlıklı 12 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Şirketimizin 01.09.2022, 06.09.2022 ve 08.09.2022 tarihli özel durum açıklamalarına konu "ayrılma hakkı", Şirketimizin 03.10.2022 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı takiben belirlenecek ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek tarih aralığında Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla kullandırılacaktır.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ayrılma Hakkı Kullanım Prosedürü.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065721BIST