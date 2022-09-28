Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

28.09.2022 16:59
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin


***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Aracı Kurumun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Maddi Duran Varlık Satışı
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2022
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Olumlu
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.10.2022
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
MIPAZ, TRAMIPAZ91J8 5,8988

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı ‘Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ‘Ayrılma hakkının kullanım usulü' başlıklı 12 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Şirketimizin 01.09.2022, 06.09.2022 ve 08.09.2022 tarihli özel durum açıklamalarına konu "ayrılma hakkı", Şirketimizin 03.10.2022 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı takiben belirlenecek ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek tarih aralığında Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla kullandırılacaktır.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ayrılma Hakkı Kullanım Prosedürü.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065721


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:583.223
Değişim :  -1,31% |  -42,93
Açılış :  3.258  
Önceki Kapanış :  3.266  
En Yüksek
3.284 En Düşük
3.199
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUYAS 8,80 74.927.597 % 10,00  
RODRG 42,94 13.317.913 % 9,99  
CANTE 120,00 99.777.624 % 9,99  
ENSRI 18,62 61.530.588 % 9,98  
HKTM 42,64 64.954.937 % 9,95  
daha fazla
16:58 Alış Satış %  
Dolar 18,5102 18,5199 % 0,39  
Euro 17,7987 17,8167 % 0,72  
Sterlin 19,7124 19,8112 % -0,10  
Frank 18,7363 18,8492 % 1,21  
Riyal 4,9032 4,9278 % 0,34  
daha fazla
16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.652 22,83  
Altın Gr. 983 983 17,00  
Cumhuriyet 6.573 6.673 1,00  
Tam 6.661 6.742 66,00  
Yarım 3.241 3.296 33,00  
Çeyrek 1.625 1.648 16,00  
Gümüş.Ons 18,65 18,68 0,28  
Gümüş Gr. 11,08 11,10 0,18  
B. Petrol 85,47 85,47 0,60  
Seans Raporu 16:58
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru