***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
28.09.2022 16:59
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Aracı Kurumun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Maddi Duran Varlık Satışı
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2022
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Olumlu
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.10.2022
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
MIPAZ, TRAMIPAZ91J8 5,8988
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı ‘Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ‘Ayrılma hakkının kullanım usulü' başlıklı 12 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Şirketimizin 01.09.2022, 06.09.2022 ve 08.09.2022 tarihli özel durum açıklamalarına konu "ayrılma hakkı", Şirketimizin 03.10.2022 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı takiben belirlenecek ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek tarih aralığında Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla kullandırılacaktır.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ayrılma Hakkı Kullanım Prosedürü.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065721
BIST