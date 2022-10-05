***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Maddi Duran Varlık SatışıÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2022Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu OlumluÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.10.2022Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.10.2022Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 19.10.2022Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 95000Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıMIPAZ, TRAMIPAZ91J8 5,8988Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 01.09.2022 tarihli özel durum açıklamasına (https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1059484) konu "önemli nitelikte işlem" mahiyetindeki maddi duran varlık satımı, Şirketimizin 03.10.2022 tarihinde icra edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 4 üncü gündem maddesi olarak görüşülmüş ve Şirketimiz pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.Bu açıdan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ‘Ayrılma Hakkı' başlıklı 24 üncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin ilgili hükümleri kapsamında Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy verip bu muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahipleri söz konusu paylarını, Şirketimize satmak suretiyle ortaklıktan ayrılma haklarını Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 06.10.2022-19.10.2022 tarih ve 09:00-17:00 zaman aralığında kullanabileceklerdir.Konuya ilişkin "Ayrılma Hakkı Kullanımı Duyurusu" ve "Ayrılma Hakkı Talep Formu" ekte yer almaktadır.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 MIPAZ AYRILMA HAKKI TALEP FORMU.pdfEK: 2 Ayrılma Hakkı Kullanımı Duyurusu (Genel Kurul Sonrası).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067532BIST