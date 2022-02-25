***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2022 18:27
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.02.2022 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komitemiz'in uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz'in 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin (PricewaterhouseCoopers)'ın bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004696
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,7890
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -0,2340
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,6164
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,2291
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05835,92
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -19,38
|Açılış
|: 837,14
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
833,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7870
|13,7890
|% -1,67
|
|Euro
|15,5513
|15,6164
|% -1,45
|
|Sterlin
|18,3835
|18,4757
|% -1,76
|
|Frank
|14,7857
|14,8748
|% -2,02
|
|Riyal
|3,6592
|3,6776
|% -1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-10,04
|
|Altın Gr.
|835
|835
|-20,14
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|-0,27
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-2,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
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17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem