***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas sözleşme tadili sonrası şirketimizin yeni alacağı ünvan sehven yanlış yazılmıştır. Esas sözleşme tadil metni düzeltilerek açıklama tekrar gönderilmiştir.Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, 1994 yılında halka açılan şirketimizin esas sözleşmesinin Holding Şirketi olacak şekilde tamamen tadil edilmesine bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242865BIST