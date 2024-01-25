***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.01.2024 21:40
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Evet (Yes)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşme tadili sonrası şirketimizin yeni alacağı ünvan sehven yanlış yazılmıştır. Esas sözleşme tadil metni düzeltilerek açıklama tekrar gönderilmiştir.
Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek, 1994 yılında halka açılan şirketimizin esas sözleşmesinin Holding Şirketi olacak şekilde tamamen tadil edilmesine bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242865
BIST
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18:058.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 78,99
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.096
En Yüksek
8.213
18:0530,2682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0333
|Açılış
|: 30,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2886
En Düşük
30,1762
18:0532,9162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0404
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1195
En Düşük
32,8058
18:051.961,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.961,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.971,90
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|470,25
|827.435.697
|% 10,00
|
|KFEIN
|96,80
|522.754.242
|% 10,00
|
|ERSU
|21,56
|13.729.954
|% 10,00
|
|TATEN
|40,48
|644.486.683
|% 10,00
|
|YBTAS
|182.162,50
|7.866.043
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,55
|125.196.243
|% -9,97
|
|SAMAT
|54,30
|265.878.706
|% -7,97
|
|SNPAM
|88,50
|7.433.173
|% -5,80
|
|VKFYO
|30,00
|60.322.319
|% -5,36
|
|QNBFL
|792,00
|5.221.226
|% -5,32
|
|THYAO
|252,25
|7.605.292.604
|% 0,50
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|EREGL
|42,82
|3.665.107.140
|% 1,04
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKFGY
|2,04
|351.973.612
|% 4,62
|
|ISCTR
|24,78
|3.085.908.158
|% -0,40
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2309
|30,2682
|% 0,11
|
|Euro
|32,8138
|32,9162
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,3093
|38,5014
|% -0,05
|
|Frank
|34,7556
|34,9649
|% -0,34
|
|Riyal
|8,0465
|8,0868
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|890,09
|892,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,72
|944,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,02
|82,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,34
|2.015,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 94 artarak (% 0.59 ) 8, 783
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, AKFGY
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17:59MEGMT
Yüzde 8.81 oranında artışla 47.44 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 612, 952 adet işlem
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17:58KLRHO
Yüzde 7.50 oranında artışla 38.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 666 adet işlem
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17:57SMART
Yüzde 9.94 oranında artışla 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 019, 073 adet işlem