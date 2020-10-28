***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.10.2020 14:08
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.09.2020 ara hesap dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884685
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0978
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,7343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0754
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35501,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,55
|Açılış
|: 501,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
495,80
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2745
|8,2826
|% 1,19
|
|Euro
|9,7097
|9,7343
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,7306
|10,7845
|% 0,87
|
|Frank
|9,0771
|9,1318
|% 1,26
|
|Riyal
|2,2038
|2,2148
|% 1,36
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-29,16
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,20
|
|B. Petrol
|39,38
|39,38
|-2,23
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:56
YAPRK, SNKRN, VANGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
UZERB, BALAT, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
ICBCT, YBTAS, EUYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
ATSYH, BALAT, VESBE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
SODSN, IZFAS, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında