***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 0 10.805.085Satışların Maliyeti17 0 -14.983.946TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 -4.178.861BRÜT KAR (ZARAR)0 -4.178.861Genel Yönetim Giderleri18 -3.729.429 -2.987.022Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 112.772.949 583.724Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -769.222 -1.175.516ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)108.274.298 -7.757.675FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)108.274.298 -7.757.675Finansman Giderleri20 -1.137.204 -4.568.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)107.137.094 -12.325.835Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.615.637 2.693.658Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -21.615.637 2.693.658SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)85.521.457 -9.632.177DÖNEM KARI (ZARARI)85.521.457 -9.632.177Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları85.521.457 -9.632.177Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar (Zarar) 22 0,42100000 -0,05400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.289.499 -14.283.077Dönem Karı (Zararı)85.521.457 -9.632.177Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-89.504.401 6.579.911Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29.666 2.814Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 164.328 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler78.107 137.495Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 81.347 38.712Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.240 98.783Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler408.308 4.751.260Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -719.447 -191.445Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 1.127.755 4.564.239Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 0 378.466Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler33.440 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-111.833.887 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 -111.833.887 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 21.615.637 -2.693.658Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 4.382.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 4.382.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler70.837 -11.227.101Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler578.723 -730.888İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)578.723 -730.888Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 601.946Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-227.609 -11.676.763İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24.465 50.986İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-252.074 -11.727.749Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)42.885 -123İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-323.162 578.727Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-247.723 475.740Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-75.439 102.987Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.912.107 -14.279.367Alınan Faiz714.699 191.189Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-8.157 -167.824Vergi İadeleri (Ödemeleri)-83.934 -27.075YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 10.200.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 10.200.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.883.851 4.594.143Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.699.256 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.699.256 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 20.750.000Kredilerden Nakit Girişleri0 20.750.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.531.116 -13.320.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.780.200 -13.320.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-750.916 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 750.916Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.923 0Ödenen Faiz-2.252.366 -3.586.773YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.594.352 511.066NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.594.352 511.066DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 555.647 44.581DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.149.999 555.647Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.155.003 555.903Ticari Alacaklar211 578.934İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 211 578.934Diğer Alacaklar99.587 81.245İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 99.587 81.245Stoklar7 2.364.104 2.528.432Peşin Ödenmiş Giderler14 38.384 39.205Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 111.009 27.075Diğer Dönen Varlıklar13 275.933 332.536ARA TOPLAM6.044.231 4.143.330TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.044.231 4.143.330DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 292.488.626 180.654.739Maddi Duran Varlıklar9 3.338 6.119Kullanım Hakkı Varlıkları17.924 0Diğer Duran Varlıklar13 2.853.861 2.567.056TOPLAM DURAN VARLIKLAR295.363.749 183.227.914TOPLAM VARLIKLAR301.407.980 187.371.244KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 20.692 22.630.092İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20.692 750.916Kiralama İşlemlerinden Borçlar20.692 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 750.916İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 21.879.176Banka Kredileri0 21.879.176Ticari Borçlar136.695 364.304İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 87.965 63.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 48.730 300.804Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 197.518 154.633Diğer Borçlar477.698 481.086İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 477.698 481.086Kısa Vadeli Karşılıklar416.376 373.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 87.410 41.215Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 328.966 332.206Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 9.426 81.477ARA TOPLAM1.258.405 24.085.013TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.258.405 24.085.013UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar175.014 128.271Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 175.014 128.271Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 37.959.906 16.348.220TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.134.920 16.476.491TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.393.325 40.561.504ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar262.014.655 146.809.740Ödenmiş Sermaye16 208.000.000 178.354.952Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 245.849 191.641Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.664 -20.866Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.664 -20.866Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.664 -20.866Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.132.269 1.132.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-32.848.256 -23.216.079Net Dönem Karı veya Zararı85.521.457 -9.632.177TOPLAM ÖZKAYNAKLAR262.014.655 146.809.740TOPLAM KAYNAKLAR301.407.980 187.371.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 178.354.952 191.641 -17.402 1.132.269 -11.080.522 -12.135.557 156.445.381 156.445.381Transferler-12.135.557 12.135.557 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.464 -9.632.177 -9.635.641 -9.635.641Dönem Karı (Zararı)-9.632.177 -9.632.177 -9.632.177Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.464 -3.464 -3.464Dönem Sonu Bakiyeler16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740Transferler-9.632.177 9.632.177 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.798 85.521.457 85.505.659 85.505.659Dönem Karı (Zararı)85.521.457 85.521.457 85.521.457Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.798 -15.798 -15.798Sermaye Arttırımı29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256Dönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)85.521.457 -9.632.177DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.798 -3.464Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.748 -4.330Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.950 866Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.950 866Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.798 -3.464TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.505.659 -9.635.641Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları85.505.659 -9.635.641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820212BIST