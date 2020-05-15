***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri17 -564.565 -2.057.788Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 352.323 219.171Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -210.914 -138.424ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-423.156 -1.977.041FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-423.156 -1.977.041Finansman Giderleri19 -2.356 -1.129.633SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-425.512 -3.106.674Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri52.074 617.101Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 52.074 617.101SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-373.438 -2.489.573DÖNEM KARI (ZARARI)-373.438 -2.489.573Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-373.438 -2.489.573Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar (Zarar) 21 -0,00180000 -0,01320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-399.132 -1.812.273Dönem Karı (Zararı)-373.438 -2.489.573Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.121 339.558Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.442 7.402Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler69.954 38.684Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 20.898 38.684Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 49.056 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.372 910.573Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -8.774 -192.585Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 402 1.125.657Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri18 0 -22.499Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.171 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -52.074 -617.101İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-54.755 255.070Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 450.001İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 450.001Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.035 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.035 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler204.991 154.220İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)98.383 50.218İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)106.608 104.002Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-170.492 -129.953İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-85.219 -219.198Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-113.677 -70.041Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)28.458 -149.157Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-410.072 -1.894.945Alınan Faiz13.674 129.026Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.734 -46.354YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.065 5.939.498Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 29.699.256Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 29.699.256Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -21.500.917Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.750.001Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-750.916Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.065 -5.055Ödenen Faiz-2.253.786YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-407.197 4.127.225NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-407.197 4.127.225DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.149.999 555.647DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.742.802 4.682.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.742.906 3.155.003Ticari Alacaklar211 211İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 211 211Diğer Alacaklar103.622 99.587İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 103.622 99.587Stoklar7 2.364.104 2.364.104Peşin Ödenmiş Giderler14 79.967 38.384Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 113.743 111.009Diğer Dönen Varlıklar13 293.354 275.933ARA TOPLAM5.697.907 6.044.231TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.697.907 6.044.231DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 292.488.626 292.488.626Maddi Duran Varlıklar9 2.617 3.338Kullanım Hakkı Varlıkları11.203 17.924Diğer Duran Varlıklar13 2.908.534 2.853.861TOPLAM DURAN VARLIKLAR295.410.980 295.363.749TOPLAM VARLIKLAR301.108.887 301.407.980KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 14.200 20.692İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.200 20.692Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.200 20.692Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Ticari Borçlar341.686 136.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 186.348 87.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 155.338 48.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 27.026 197.518Diğer Borçlar488.858 477.698İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 488.858 477.698Kısa Vadeli Karşılıklar478.380 416.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 100.358 87.410Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 378.022 328.966Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 26.724 9.426ARA TOPLAM1.376.874 1.258.405TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.376.874 1.258.405UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar182.964 175.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 182.964 175.014Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 37.907.832 37.959.906TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.090.796 38.134.920TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.467.670 39.393.325ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar261.641.217 262.014.655Ödenmiş Sermaye16 208.000.000 208.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 245.849 245.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.664 -36.664Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.664 -36.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.664 -36.664Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.132.269 1.132.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları52.673.201 -32.848.256Net Dönem Karı veya Zararı-373.438 85.521.457TOPLAM ÖZKAYNAKLAR261.641.217 262.014.655TOPLAM KAYNAKLAR301.108.887 301.407.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740Transferler-9.632.177 9.632.177 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.489.573 -2.489.573 -2.489.573Dönem Karı (Zararı)-2.489.573 -2.489.573 -2.489.573Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256Dönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -20.866 1.132.269 -32.848.256 -2.489.573 174.019.423 174.019.423Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655Transferler85.521.457 -85.521.457 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-373.438 -373.438Dönem Karı (Zararı)-373.438 -373.438Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 52.673.201 -373.438 261.641.217 261.641.217Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-373.438 -2.489.573DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-373.438 -2.489.573Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-373.438 -2.489.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845610BIST