***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri17 -945.511 -2.497.243 -380.946 -439.455Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 717.383 475.312 365.060 256.141Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -412.201 -315.850 -201.287 -177.426ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-640.329 -2.337.781 -217.173 -360.740FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-640.329 -2.337.781 -217.173 -360.740Finansman Giderleri19 -5.450 -1.130.985 -3.094 -1.352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-645.779 -3.468.766 -220.267 -362.092Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri45.893 647.389 -6.181 30.288Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 45.893 647.389 -6.181 30.288SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-599.886 -2.821.377 -226.448 -331.804DÖNEM KARI (ZARARI)-599.886 -2.821.377 -226.448 -331.804Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-599.886 -2.821.377 -226.448 -331.804Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar (Zarar) 21 -0,00290000 -0,01420000 -0,00110000 -0,00160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.051.365 -2.062.897Dönem Karı (Zararı)-599.886 -2.821.377Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-191.310 125.473Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.664 14.804Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-153.679 91.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -149.416 50.189Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -4.263 41.760Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.657 666.109Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -10.352 -435.273Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 695 1.126.662Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 0 -25.280Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.255 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -45.893 -647.389İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-272.454 335.805Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler211 599.044İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)211 599.044Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.194 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.194 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler104.010 195.673İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-31.606 129.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)135.616 66.567Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-180.637 -123.851İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-194.844 -335.061Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-207.620 -186.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12.776 -148.293Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.063.650 -2.360.099Alınan Faiz15.356 381.415Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.071 -84.213YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.500 5.931.501Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 29.699.256Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 29.699.256Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -21.500.893Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.750.001Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-750.892Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.500 -13.076Ödenen Faiz-2.253.786YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.069.865 3.868.604NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.069.865 3.868.604DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.149.999 555.647DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.080.134 4.424.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.080.134 3.155.003Ticari Alacaklar0 211İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 211Diğer Alacaklar100.781 99.587İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 100.781 99.587Stoklar7 2.364.104 2.364.104Peşin Ödenmiş Giderler14 105.655 38.384Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 114.080 111.009Diğer Dönen Varlıklar13 241.107 275.933ARA TOPLAM5.005.861 6.044.231TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.005.861 6.044.231DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 292.488.626 292.488.626Maddi Duran Varlıklar9 2.117 3.338Kullanım Hakkı Varlıkları4.481 17.924Diğer Duran Varlıklar13 3.029.036 2.853.861TOPLAM DURAN VARLIKLAR295.524.260 295.363.749TOPLAM VARLIKLAR300.530.121 301.407.980KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 6.142 20.692İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.142 20.692Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.142 20.692Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Ticari Borçlar240.705 136.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 56.359 87.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 184.346 48.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 16.881 197.518Diğer Borçlar488.858 477.698İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 488.858 477.698Kısa Vadeli Karşılıklar387.686 416.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 62.983 87.410Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 324.703 328.966Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 11.042 9.426ARA TOPLAM1.151.314 1.258.405TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.151.314 1.258.405UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar50.025 175.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 50.025 175.014Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 37.914.013 37.959.906TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.964.038 38.134.920TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.115.352 39.393.325ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar261.414.769 262.014.655Ödenmiş Sermaye16 208.000.000 208.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 245.849 245.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.664 -36.664Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.664 -36.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.664 -36.664Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.132.269 1.132.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları52.673.201 -32.848.256Net Dönem Karı veya Zararı-599.886 85.521.457TOPLAM ÖZKAYNAKLAR261.414.769 262.014.655TOPLAM KAYNAKLAR300.530.121 301.407.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740Transferler-9.632.177 9.632.177 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.821.377 -2.821.377 -2.821.377Dönem Karı (Zararı)-2.821.377 -2.821.377 -2.821.377Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256Dönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -20.866 1.132.269 -32.848.256 -2.821.377 173.687.619 173.687.619Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655Transferler85.521.457 -85.521.457 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-599.886 -599.886 -599.886Dönem Karı (Zararı)-599.886 -599.886 -599.886Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 52.673.201 -599.886 261.414.769 261.414.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-599.886 -2.821.377 -226.448 -331.804DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-599.886 -2.821.377 -226.448 -331.804Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-599.886 -2.821.377 -226.448 -331.804http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863828BIST