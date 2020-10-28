***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri17 -1.436.571 -2.906.956 -491.060 -409.713Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.074.916 728.420 357.533 253.108Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -577.952 -465.981 -165.751 -150.131ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-939.607 -2.644.517 -299.278 -306.736FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-939.607 -2.644.517 -299.278 -306.736Finansman Giderleri19 -7.032 -1.132.532 -1.582 -1.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-946.639 -3.777.049 -300.860 -308.283Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri60.628 684.272 14.735 36.883Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 60.628 684.272 14.735 36.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-886.011 -3.092.777 -286.125 -271.400DÖNEM KARI (ZARARI)-886.011 -3.092.777 -286.125 -271.400Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-886.011 -3lerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar (Zarar) 21 -0,00430000 -0,01530000 -0,00140000 -0,00130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.385.719 -2.333.501Dönem Karı (Zararı)-886.011 -3.092.777Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-280.082 -142.974Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 22.843 22.189Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-243.525 59.221Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -148.983 47.461Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -94.542 11.760Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.990 459.888Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -10.352 -642.155Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 3.362 1.127.323Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 0 -25.280Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8.218 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -60.628 -684.272İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-276.190 371.625Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler211 599.044İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)211 599.044Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler37.215 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)37.215 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler130.103 98.482İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-25.566 266.285İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)155.669 -167.803Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-176.967 -125.308İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-266.752 -200.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-280.712 -262.938Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.960 62.345Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.442.283 -2.864.126Alınan Faiz15.356 628.384Vergi İadeleri (Ödemeleri)41.208 -97.759YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.278 5.943.038Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 29.699.256Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 29.699.256Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -21.500.893Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.750.001Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-750.892Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -33.176 -19.788Ödenen Faiz-2.102 -2.235.537YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.420.997 3.609.537NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.420.997 3.609.537DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.149.999 555.647DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.729.002 4.165.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.729.002 3.155.003Ticari Alacaklar0 211İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 211Diğer Alacaklar62.372 99.587İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 62.372 99.587Stoklar7 2.364.104 2.364.104Peşin Ödenmiş Giderler14 113.574 38.384Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 69.801 111.009Diğer Dönen Varlıklar13 293.353 275.933ARA TOPLAM4.632.206 6.044.231TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.632.206 6.044.231DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 292.488.626 292.488.626Maddi Duran Varlıklar9 1.618 3.338Kullanım Hakkı Varlıkları35.198 17.924Diğer Duran Varlıklar13 3.041.963 2.853.861TOPLAM DURAN VARLIKLAR295.567.405 295.363.749TOPLAM VARLIKLAR300.199.611 301.407.980KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 35.391 20.692İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar35.391 20.692Kiralama İşlemlerinden Borçlar35.391 20.692Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Ticari Borçlar266.798 136.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 62.399 87.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 204.399 48.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 20.551 197.518Diğer Borçlar488.858 477.698İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 488.858 477.698Kısa Vadeli Karşılıklar295.831 416.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 61.407 87.410Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 234.424 328.966Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 12.226 9.426ARA TOPLAM1.119.655 1.258.405TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.119.655 1.258.405UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar52.034 175.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 52.034 175.014Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 37.899.278 37.959.906TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.951.312 38.134.920TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.070.967 39.393.325ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar261.128.644 262.014.655Ödenmiş Sermaye16 208.000.000 208.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 245.849 245.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.664 -36.664Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.664 -36.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.664 -36.664Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.132.269 1.132.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları52.673.201 -32.848.256Net Dönem Karı veya Zararı-886.011 85.521.457TOPLAM ÖZKAYNAKLAR261.128.644 262.014.655TOPLAM KAYNAKLAR300.199.611 301.407.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740Transferler-9.632.177 9.632.177 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.092.777 -3.092.777 -3.092.777Dönem Karı (Zararı)-3.092.777 -3.092.777 -3.092.777Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256Dönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -20.866 1.132.269 -32.848.256 -3.092.777 173.416.219 173.416.219Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655Transferler85.521.457 -85.521.457 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-886.011 -886.011 -886.011Dönem Karı (Zararı)-886.011 -886.011 -886.011Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 52.673.201 -886.011 261.128.644 261.128.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-886.011 -3.092.777 -286.125 -271.400DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-886.011 -3.092.777 -286.125 -271.400Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-886.011 -3.092.777 -286.125 -271.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884684BIST