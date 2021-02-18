***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 85.169 0Satışların Maliyeti17 -91.458 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-6.289 0BRÜT KAR (ZARAR)-6.289 0Genel Yönetim Giderleri18 -2.269.075 -3.729.429Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 44.258.540 112.772.949Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.117.858 -769.222ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.865.318 108.274.298FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.865.318 108.274.298Finansman Giderleri20 -6.079 -1.137.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)40.859.239 107.137.094Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.456.808 -21.615.637Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -8.456.808 -21.615.637SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.402.431 85.521.457DÖNEM KARI (ZARARI)32.402.431 85.521.457Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları32.402.431 85.521.457Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar (Zarar) 22 0,15580000 0,42100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.239.467 -3.289.499Dönem Karı (Zararı)32.402.431 85.521.457Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-34.609.501 -89.504.401Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.191 29.666Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler109.636 164.328Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-156.988 78.107Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -94.826 81.347Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -62.162 -3.240Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.116 408.308Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -10.352 -719.447Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.236 1.127.755Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 33.440Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-43.013.032 -111.833.887Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-43.013.032 -111.833.887Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 8.456.808 21.615.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-130.432 70.837Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler211 578.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)211 578.723Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-162.174 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler261.842 -227.609İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)152.704 24.465İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)109.138 -252.074Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.789 42.885İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-232.100 -323.162Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-271.440 -247.723Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)39.340 -75.439Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.337.502 -3.912.107Alınan Faiz0 714.699Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -8.157Vergi İadeleri (Ödemeleri)98.035 4 -20.780.200Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları4 -750.916Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -4.197 -31.923Ödenen Faiz-2.420 -2.252.366YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.316.835 3 838.168 3.149.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 838.168 3.155.003Ticari Alacaklar0 211İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 211Diğer Alacaklar58.016 99.587İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 58.016 99.587Stoklar7 2.416.642 2.364.104Peşin Ödenmiş Giderler14 45.728 38.384Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 12.974 111.009Diğer Dönen Varlıklar13 390.485 275.933ARA TOPLAM3.762.013 6.044.231TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.762.013 6.044.231DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 335.501.658 292.488.626Maddi Duran Varlıklar9 1.146 3.338Kullanım Hakkı Varlıkları25.598 17.924Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 70.752 0Diğer Duran Varlıklar13 3.057.512 2.853.861TOPLAM DURAN VARLIKLAR338.656.666 295.363.749TOPLAM VARLIKLAR342.418.679 301.407.980KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 26.167 20.692İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.167 20.692Kiralama İşlemlerinden Borçlar26.167 20.692Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Ticari Borçlar398.537 136.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 240.669 87.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 157.868 48.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 199.307 197.518Diğer Borçlar488.917 477.698İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 488.917 477.698Kısa Vadeli Karşılıklar371.155 416.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 104.352 87.410Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 266.803 328.966Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 37.551 9.426ARA TOPLAM1.521.634 1.258.405TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.521.634 1.258.405UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar55.004 175.014Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 55.004 175.014Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 46.418.361 37.959.906TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.473.365 38.134.920TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER47.994.999 39.393.325ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar294.423.680 262.014.655Ödenmiş Sermaye16 208.000.000 208.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 245.849 245.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.070 -36.664Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.070 -36.664Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -30.070 -36.664Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.132.269 1.132.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları52.673.201 -32.848.256Net Dönem Karı veya Zararı32.402.431 85.521.457TOPLAM ÖZKAYNAKLAR294.423.680 262.014.655TOPLAM KAYNAKLAR342.418.679 301.407.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 178.354.952 191.641 -20.866 1.132.269 -23.216.079 -9.632.177 146.809.740 146.809.740Transferler-9.632.177 9.632.177 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.798 85.521.457 85.505.659 85.505.659Dönem Karı (Zararı)85.521.457 85.521.457 85.521.457Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.798 -15.798 -15.798Sermaye Arttırımı29.645.048 54.208 29.699.256 29.699.256Dönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655Transferler85.521.457 -85.521.457 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.594 32.402.431 32.409.025 32.409.025Dönem Karı (Zararı)32.402.431 32.402.431 32.402.431Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.594 6.594 6.594Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32.402.431 85.521.457DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.594 -15.798Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.242 -19.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.648 3.950Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.648 3.950Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.594 -15.798TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)Ana Ortaklık Payları32.409.025 85.505.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910684BIST