***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 150.407 0Satışların Maliyeti17 -142.242 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.165 0BRÜT KAR (ZARAR)8.165 0Genel Yönetim Giderleri18 -965.051 -564.565Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 46.884 352.323Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -165.947 -210.914ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.075.949 -423.156FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.075.949 -423.156Finansman Giderleri20 -1.157 -2.356SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.077.106 -425.512Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri120.219 52.074Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 120.219 52.074SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-956.887 -373.438DÖNEM KARI (ZARARI)-956.887 -373.438Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-956.887 -373.438Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar (Zarar) 22 -0,00460000 -0,00180000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-770.237 -399.132Dönem Karı (Zararı)-956.887 -373.438Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-144.072 18.121Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.939 7.442Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-23.191 69.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -135 20.898Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -23.056 49.056Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler223 -8.372Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -438 -8.774Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler661 402Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.824 1.171Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -120.219 -52.074İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler330.428 -54.755Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.035İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -4.035Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6.240 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler572.586 204.991İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)59.620 98.383İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)512.966 106.608Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-176.557 -170.492İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-71.841 -85.219Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-182.559 -113.677Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)110.718 28.458Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-770.531 -410.072Alınan Faiz0 13.674Vergi İadeleri (Ödemeleri)294 -2.734YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.394 -8.065Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -5.055 -8.065Ödenen Faiz661YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-774.631 -407.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-774.631 -407.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 838.168 3.149.999DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 63.537 2.742.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 63.537 838.168Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 0Diğer Alacaklar58.016 58.016İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 58.016 58.016Stoklar7 2.410.402 2.416.642Peşin Ödenmiş Giderler14 60.715 45.728Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 12.680 12.974Diğer Dönen Varlıklar13 447.589 390.485ARA TOPLAM3.052.939 3.762.013TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.052.939 3.762.013DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 335.501.658 335.501.658Maddi Duran Varlıklar9 1.101 1.146Kullanım Hakkı Varlıkları16.000 25.598Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 67.858 70.752Diğer Duran Varlıklar13 3.133.126 3.057.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR338.719.743 338.656.666TOPLAM VARLIKLAR341.772.682 342.418.679KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 16.627 26.167İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16.627 26.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.627 26.167Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Ticari Borçlar971.123 398.537İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 300.289 240.669İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 670.834 157.868Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 22.750 199.307Diğer Borçlar490.318 488.917İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 490.318 488.917Kısa Vadeli Karşılıklar343.386 371.155Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 99.639 104.352Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 243.747 266.803Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 103.938 37.551ARA TOPLAM1.948.142 1.521.634TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.948.142 1.521.634UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar59.582 55.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 59.582 55.004Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 46.298.165 46.418.361TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.357.747 46.473.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.305.889 47.994.999ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar293.466.793 294.423.680Ödenmiş Sermaye16 208.000.000 208.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 245.849 245.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.070 -30.070Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.070 -30.070Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -30.070 -30.070Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.132.269 1.132.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları85.075.632 52.673.201Net Dönem Karı veya Zararı-956.887 32.402.431TOPLAM ÖZKAYNAKLAR293.466.793 294.423.680TOPLAM KAYNAKLAR341.772.682 342.418.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655Transferler85.521.457 -85.521.457 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-373.438 -373.438 -373.438Dönem Karı (Zararı)-373.438 -373.438 -373.438Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 52.673.201 -373.438 261.641.217 261.641.217Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680Transferler32.402.431 -32.402.431 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-956.887 -956.887 -956.887Dönem Karı (Zararı)-956.887 -956.887 -956.887Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 85.075.632 -956.887 293.466.793 293.466.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-956.887 -373.438DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-956.887 -373.438Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-956.887 -373.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931437BIST