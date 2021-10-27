***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 846.870 0 235.319 0Satışların Maliyeti17 -794.942 0 -223.200 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.928 0 12.119 0BRÜT KAR (ZARAR)51.928 0 12.119 0Genel Yönetim Giderleri18 -2.008.171 -1.436.571 -572.432 -491.060Pazarlama Giderleri18 -18.038 0 -3.838 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 68.124 1.074.916 13.280 357.533Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -673.943 -577.952 -353.852 -165.751ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.580.100 -939.607 -904.723 -299.278FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.580.100 -939.607 -904.723 -299.278Finansman Giderleri20 -124.560 -7.032 -98.225 -1.582SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.704.660 -946.639 -1.002.948 -300.860Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri209.415 60.628 53.429 14.735Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 209.415 60.628 53.429 14.735SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.495.245 -886.011 -949.519 -286.125DÖNEM KARI (ZARARI)-2.495.245 -886.011 -949.519 -286.125Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-2.495.245 -886.011 -949.519 -286.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar (Zarar) 22 -0,01200000 -0,00430000 -0,00460000 -0,00140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.993.940 -1.385.719Dönem Karı (Zararı)-2.495.245 -886.011Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-79.654 -280.082Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 39.339 22.843Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-23.444 -243.525Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 9.612 -148.983Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -33.056 -94.542Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler113.866 -6.990Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -10.694 -10.352Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 124.560 3.362Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 8.218Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -209.415 -60.628İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-429.516 -276.190Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 211İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 211Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler35.448 37.215İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)35.448 37.215Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-271.785 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler197.536 130.103İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.618 -25.566İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)148.918 155.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-165.519 -176.967İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-225.196 -266.752Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-309.030 -280.712Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)83.834 13.960Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.004.415 -1.442.283Alınan Faiz10.694 15.356Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -219 41.208YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.204.485 -35.278Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 4.185.000 0Kredilerden Nakit Girişleri2.100.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4 2.085.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.900.000 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.900.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -33.590 -33.176Ödenen Faiz-46.925 -2.102YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-789.455 -1.420.997NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-789.455 -1.420.997DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 838.168 3.149.999DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 48.713 1.729.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 48.713 838.168Diğer Alacaklar22.568 58.016İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 22.568 58.016Stoklar7 2.688.427 2.416.642Peşin Ödenmiş Giderler14 96.650 45.728Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 13.193 12.974Diğer Dönen Varlıklar13 480.742 390.485ARA TOPLAM3.350.293 3.762.013TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR09 1.146Kullanım Hakkı Varlıkları172.213 25.598Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 62.069 70.752Diğer Duran Varlıklar13 3.225.361 3.057.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR338.962.310 338.656.666TOPLAM VARLIKLAR342.312.603 342.418.679KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.358.900 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.155.412 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4,23 89.139 26.167Ticari Borçlar596.073 398.537İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 289.287 240.669İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 306.786 157.868Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 33.788 199.307Diğer Borçlar489.450 488.917İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 489.450 488.917Kısa Vadeli Karşılıklar333.978 371.155Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 100.231 104.352Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 233.747 266.803Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 120.852 37.551ARA TOPLAM4.022.180 1.521.634TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.022.180 1.521.634UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar84.305 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar84.305 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,23 84.305 0Uzun Vadeli Karşılıklar68.737 55.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 68.737 55.004Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 46.208.946 46.418.361TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.361.988 46.473.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.384.168 47.994.999ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar291.928.435 294.423.680Ödenmiş Sermaye16 208.000.000 208.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 245.849 245.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.070 -30.070Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.070 -30.070Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -30.070 -30.070Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.132.269 1.132.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları85.075.632 52.673.201Net Dönem Karı veya Zararı-2.495.245 32.402.431TOPLAM ÖZKAYNAKLAR291.928.435 294.423.680TOPLAM KAYNAKLAR342.312.603 342.418.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655Transferler85.521.457 -85.521.457 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-886.011 -886.011 -886.011Dönem Karı (Zararı)-886.011 -886.011 -886.011Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 52.673.201 -866.011 261.128.644 261.128.644Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680Transferler32.402.431 -32.402.431 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.495.245 -2.495.245 -2.495.245Dönem Karı (Zararı)-2.495.245 -2.495.245 -2.495.245Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 85.075.632 -2.495.245 291.928.435 291.928.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.495.245 -886.011 -949.519 -286.125DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.495.245 -886.011 -949.519 -286.125Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-2.495.245 -886.011 -949.519 -286.125http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972956BIST