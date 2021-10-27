***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 18:22
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 846.870 0 235.319 0
Satışların Maliyeti
17 -794.942 0 -223.200 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.928 0 12.119 0
BRÜT KAR (ZARAR)
51.928 0 12.119 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.008.171 -1.436.571 -572.432 -491.060
Pazarlama Giderleri
18 -18.038 0 -3.838 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 68.124 1.074.916 13.280 357.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -673.943 -577.952 -353.852 -165.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.580.100 -939.607 -904.723 -299.278
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.580.100 -939.607 -904.723 -299.278
Finansman Giderleri
20 -124.560 -7.032 -98.225 -1.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.704.660 -946.639 -1.002.948 -300.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
209.415 60.628 53.429 14.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 209.415 60.628 53.429 14.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.495.245 -886.011 -949.519 -286.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.495.245 -886.011 -949.519 -286.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.495.245 -886.011 -949.519 -286.125
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kar (Zarar) 22 -0,01200000 -0,00430000 -0,00460000 -0,00140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.993.940 -1.385.719
Dönem Karı (Zararı)
-2.495.245 -886.011
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-79.654 -280.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 39.339 22.843
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-23.444 -243.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 9.612 -148.983
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -33.056 -94.542
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
113.866 -6.990
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -10.694 -10.352
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 124.560 3.362
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 8.218
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -209.415 -60.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-429.516 -276.190
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.448 37.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.448 37.215
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-271.785 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
197.536 130.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.618 -25.566
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
148.918 155.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-165.519 -176.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-225.196 -266.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-309.030 -280.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
83.834 13.960
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.004.415 -1.442.283
Alınan Faiz
10.694 15.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -219 41.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.204.485 -35.278
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 4.185.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
2.100.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 2.085.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.900.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.900.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -33.590 -33.176
Ödenen Faiz
-46.925 -2.102
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-789.455 -1.420.997
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-789.455 -1.420.997
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 838.168 3.149.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 48.713 1.729.002
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 48.713 838.168
Diğer Alacaklar
22.568 58.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.568 58.016
Stoklar
7 2.688.427 2.416.642
Peşin Ödenmiş Giderler
14 96.650 45.728
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 13.193 12.974
Diğer Dönen Varlıklar
13 480.742 390.485
ARA TOPLAM
3.350.293 3.762.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
09 1.146
Kullanım Hakkı Varlıkları
172.213 25.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 62.069 70.752
Diğer Duran Varlıklar
13 3.225.361 3.057.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
338.962.310 338.656.666
TOPLAM VARLIKLAR
342.312.603 342.418.679
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.358.900 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.155.412 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4,23 89.139 26.167
Ticari Borçlar
596.073 398.537
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 289.287 240.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 306.786 157.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 33.788 199.307
Diğer Borçlar
489.450 488.917
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 489.450 488.917
Kısa Vadeli Karşılıklar
333.978 371.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 100.231 104.352
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 233.747 266.803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 120.852 37.551
ARA TOPLAM
4.022.180 1.521.634
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.022.180 1.521.634
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.305 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.305 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,23 84.305 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
68.737 55.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 68.737 55.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 46.208.946 46.418.361
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.361.988 46.473.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.384.168 47.994.999
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
291.928.435 294.423.680
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 208.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 245.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.070 -30.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.070 -30.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -30.070 -30.070
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
85.075.632 52.673.201
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.495.245 32.402.431
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
291.928.435 294.423.680
TOPLAM KAYNAKLAR
342.312.603 342.418.679
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655
Transferler
85.521.457 -85.521.457 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-886.011 -886.011 -886.011
Dönem Karı (Zararı)
-886.011 -886.011 -886.011
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 52.673.201 -866.011 261.128.644 261.128.644
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680
Transferler
32.402.431 -32.402.431 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.495.245 -2.495.245 -2.495.245
Dönem Karı (Zararı)
-2.495.245 -2.495.245 -2.495.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 85.075.632 -2.495.245 291.928.435 291.928.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.495.245 -886.011 -949.519 -286.125
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.495.245 -886.011 -949.519 -286.125
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.495.245 -886.011 -949.519 -286.125
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972956
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