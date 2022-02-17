***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.762.701 85.169Satışların Maliyeti17 -1.551.119 -91.458TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)211.582 -6.289BRÜT KAR (ZARAR)211.582 -6.289Genel Yönetim Giderleri18 -2.846.445 -2.269.075Pazarlama Giderleri18 -62.217 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 95.036.973 44.258.540Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -842.104 -1.117.858ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)91.497.789 40.865.318FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)91.497.789 40.865.318Finansman Giderleri20 -277.944 -6.079SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)91.219.845 40.859.239Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.748.850 -8.456.808Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -18.748.850 -8.456.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)72.470.995 32.402.431DÖNEM KARI (ZARARI)72.470.995 32.402.431Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları72.470.995 32.402.431Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar (Zarar) 22 0,34840000 0,15580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.914.836 -2.239.467Dönem Karı (Zararı)72.470.995 32.402.431Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-75.862.162 -34.609.501Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler57.039 2.191Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-319.069 109.636Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.019 -156.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 64.175 -94.826Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -37.156 -62.162Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler252.535 -8.116Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-25.409 -10.352Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 277.944 2.236Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-94.628.536 -43.013.032Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 -94.628.536 -43.013.032Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 18.748.850 8.456.808İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-548.293 -130.432Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 211İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 211Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler33.965 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33.965 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-148.870 -162.174Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-146.086 261.842İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-187.190 152.704İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.104 109.138Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)81.979 1.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-369.281 -232.100Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-379.970 -271.440Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.689 39.340Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.939.460 -2.337.502Alınan Faiz25.409 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-785 98.035YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -70.751Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -70.751Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -70.751FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.706.555 -6.617Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.100.000 0Kredilerden Nakit Girişleri7.100.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.100.000 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -3.100.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -52.762 -4.197Ödenen Faiz-240.683 -2.420YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-208.281 -2.316.835NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-208.281 -2.316.835DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 838.168 3.155.003DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 629.887 838.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 629.887 838.168Diğer Alacaklar24.051 58.016İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 24.051 58.016Stoklar7 2.884.581 2.416.642Peşin Ödenmiş Giderler14 121.609 45.728Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 13.759 12.974Diğer Dönen Varlıklar13 105.316 390.485ARA TOPLAM3.779.203 3.762.013TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.779.203 3.762.013DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 430.130.194 335.501.658Maddi Duran Varlıklar9 963 1.146Kullanım Hakkı Varlıkları157.451 25.598Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 59.175 70.752Diğer Duran Varlıklar13 3.646.770 3.057.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR433.994.553 338.656.666TOPLAM VARLIKLAR437.773.756 342.418.679KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.025.778 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.025.778 0Banka Kredileri4 4.025.778 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları51.468 26.167İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları51.468 26.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,23 51.468 26.167Ticari Borçlar252.451 398.537İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 53.479 240.669İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 198.972 157.868Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 281.286 199.307Diğer Borçlar525.710 488.917İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 525.710 488.917Kısa Vadeli Karşılıklar379.863 371.155Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 150.216 104.352Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 229.647 266.803Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 11.447 37.551ARA TOPLAM5.528.003 1.521.634TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.528.003 1.521.634UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar110.552 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar110.552 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,23 110.552 0Uzun Vadeli Karşılıklar81.514 55.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 81.514 55.004Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 65.165.571 46.418.361TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.357.637 46.473.365TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER70.885.640 47.994.999ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar366.888.116 294.423.680Ödenmiş Sermaye16 208.000.000 208.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 245.849 245.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.629 -30.070Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.629 -30.070Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -36.629 -30.070Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.132.269 1.132.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları85.075.632 52.673.201Net Dönem Karı veya Zararı72.470.995 32.402.431TOPLAM ÖZKAYNAKLAR366.888.116 294.423.680TOPLAM KAYNAKLAR437.773.756 342.418.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655Transferler85.521.457 -85.521.457 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.594 32.402.431 32.409.025 32.409.025Dönem Karı (Zararı)32.402.431 32.402.431 32.402.431Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.594 6.594 6.594Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680Transferler32.402.431 -32.402.431 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.559 72.470.995 72.464.436 72.464.436Dönem Karı (Zararı)72.470.995 72.470.995 72.470.995Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.559 -6.559 -6.559Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 85.075.632 72.470.995 366.888.116 366.888.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)72.470.995 32.402.431DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.559 6.594Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.199 8.242Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.640 -1.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.640 -1.648Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.559 6.594TOPLAM KAPSAMLI GELİR (Gİ 72.464.436 32.409.025Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları72.464.436 32.409.025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002617BIST