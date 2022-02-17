***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2022 21:25
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 1.762.701 85.169
Satışların Maliyeti
17 -1.551.119 -91.458
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
211.582 -6.289
BRÜT KAR (ZARAR)
211.582 -6.289
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.846.445 -2.269.075
Pazarlama Giderleri
18 -62.217 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 95.036.973 44.258.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -842.104 -1.117.858
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.497.789 40.865.318
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
91.497.789 40.865.318
Finansman Giderleri
20 -277.944 -6.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.219.845 40.859.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.748.850 -8.456.808
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -18.748.850 -8.456.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
72.470.995 32.402.431
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.470.995 32.402.431
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
72.470.995 32.402.431
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kar (Zarar) 22 0,34840000 0,15580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.914.836 -2.239.467
Dönem Karı (Zararı)
72.470.995 32.402.431
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-75.862.162 -34.609.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
57.039 2.191
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-319.069 109.636
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.019 -156.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 64.175 -94.826
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -37.156 -62.162
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
252.535 -8.116
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.409 -10.352
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 277.944 2.236
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-94.628.536 -43.013.032
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -94.628.536 -43.013.032
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 18.748.850 8.456.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-548.293 -130.432
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.965 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.965 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-148.870 -162.174
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.086 261.842
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-187.190 152.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.104 109.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
81.979 1.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-369.281 -232.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-379.970 -271.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.689 39.340
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.939.460 -2.337.502
Alınan Faiz
25.409 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-785 98.035
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -70.751
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -70.751
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -70.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.706.555 -6.617
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.100.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
7.100.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.100.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -3.100.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -52.762 -4.197
Ödenen Faiz
-240.683 -2.420
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-208.281 -2.316.835
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-208.281 -2.316.835
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 838.168 3.155.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 629.887 838.168
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 629.887 838.168
Diğer Alacaklar
24.051 58.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 24.051 58.016
Stoklar
7 2.884.581 2.416.642
Peşin Ödenmiş Giderler
14 121.609 45.728
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 13.759 12.974
Diğer Dönen Varlıklar
13 105.316 390.485
ARA TOPLAM
3.779.203 3.762.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.779.203 3.762.013
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 430.130.194 335.501.658
Maddi Duran Varlıklar
9 963 1.146
Kullanım Hakkı Varlıkları
157.451 25.598
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 59.175 70.752
Diğer Duran Varlıklar
13 3.646.770 3.057.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
433.994.553 338.656.666
TOPLAM VARLIKLAR
437.773.756 342.418.679
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.025.778 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.025.778 0
Banka Kredileri
4 4.025.778 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.468 26.167
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.468 26.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,23 51.468 26.167
Ticari Borçlar
252.451 398.537
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 53.479 240.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 198.972 157.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 281.286 199.307
Diğer Borçlar
525.710 488.917
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 525.710 488.917
Kısa Vadeli Karşılıklar
379.863 371.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 150.216 104.352
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 229.647 266.803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 11.447 37.551
ARA TOPLAM
5.528.003 1.521.634
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.528.003 1.521.634
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.552 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
110.552 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,23 110.552 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
81.514 55.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 81.514 55.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 65.165.571 46.418.361
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.357.637 46.473.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.885.640 47.994.999
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
366.888.116 294.423.680
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 208.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 245.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.629 -30.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.629 -30.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -36.629 -30.070
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
85.075.632 52.673.201
Net Dönem Karı veya Zararı
72.470.995 32.402.431
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
366.888.116 294.423.680
TOPLAM KAYNAKLAR
437.773.756 342.418.679
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.664 1.132.269 -32.848.256 85.521.457 262.014.655 262.014.655
Transferler
85.521.457 -85.521.457 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.594 32.402.431 32.409.025 32.409.025
Dönem Karı (Zararı)
32.402.431 32.402.431 32.402.431
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.594 6.594 6.594
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680
Transferler
32.402.431 -32.402.431 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.559 72.470.995 72.464.436 72.464.436
Dönem Karı (Zararı)
72.470.995 72.470.995 72.470.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.559 -6.559 -6.559
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 85.075.632 72.470.995 366.888.116 366.888.116
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
72.470.995 32.402.431
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.559 6.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.199 8.242
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.640 -1.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.640 -1.648
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.559 6.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (Gİ 72.464.436 32.409.025
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
72.464.436 32.409.025
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002617
BIST