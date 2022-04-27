***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 370.559 150.407Satışların Maliyeti17 -287.678 -142.242TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)82.881 8.165BRÜT KAR (ZARAR)82.881 8.165Genel Yönetim Giderleri18 -667.590 -965.051Pazarlama Giderleri18 -18.640 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 6.780 46.884Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -215.170 -165.947ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-811.739 -1.075.949FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-811.739 -1.075.949Finansman Giderleri20 -273.629 -1.157SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.085.368 -1.077.106Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri58.448 120.219Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 58.448 120.219SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.026.920 -956.887DÖNEM KARI (ZARARI)-1.026.920 -956.887Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.026.920 -956.887Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar (Zarar) 22 -0,00490000 -0,00460000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.024.472 -770.237Dönem Karı (Zararı)-1.026.920 -956.887Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-82.367 -144.072Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.539 2.939Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-319.069 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-319.069 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.059 -23.191Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 22.059 -135Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 -23.056Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler255.552 223Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -5.800 -438Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler261.352 661Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -3.824Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -58.448 -120.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler79.305 330.428Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.000 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler413.374 6.240Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)71.326 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.710 572.586İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)121.333 59.620İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-155.043 512.966Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-247.025 -176.557İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-118.660 -71.841Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-120.019 -182.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.359 110.718Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.029.982 -770.531Alınan Faiz5.800 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-290 294YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI884.503 -4.394Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.000.000 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış5.183.606 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -19.170 -5.055Ödenen Faiz-279.933 661YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-139.969 -774.631NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-139.969 -774.631DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 629.887 838.168DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 489.918 63.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 489.918 629.887Diğer Alacaklar30.051 24.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 30.051 24.051Stoklar7 2.790.276 2.884.581Peşin Ödenmiş Giderler14 50.283 121.609Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 14.049 13.759Diğer Dönen Varlıklar13 221.272 105.316ARA TOPLAM3.595.849 3.779.203TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.595.849 3.779.203DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 430.130.194 430.130.194Maddi Duran Varlıklar9 955 963Kullanım Hakkı Varlıkları142.690 157.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 56.405 59.175Diğer Duran Varlıklar13 3.650.833 3.646.770TOPLAM DURAN VARLIKLAR433.981.077 433.994.553TOPLAM VARLIKLAR437.576.926 437.773.756KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 4.025.778İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 4.025.778Banka Kredileri4 0 4.025.778Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları65.815 51.468İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları65.815 51.468Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,23 65.815 51.468Ticari Borçlar218.741 252.451İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 174.812 53.479İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 43.929 198.972Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 34.261 281.286Diğer Borçlar5.709.609 525.710İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 5.183.606 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 526.003 525.710Kısa Vadeli Karşılıklar394.634 379.863Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 164.987 150.216Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 229.647 229.647Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 12.513 11.447ARA TOPLAM6.435.573 5.528.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.435.573 5.528.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar84.232 110.552İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar84.232 110.552Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,23 84.232 110.552Uzun Vadeli Karşılıklar88.802 81.514Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 88.802 81.514Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 65.107.123 65.165.571TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.280.157 65.357.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.715.730 70.885.640ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar365.861.196 366.888.116Ödenmiş Sermaye16 208.000.000 208.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 245.849 245.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.629 -36.629Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.629 -36.629Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -36.629 -36.629Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.132.269 1.132.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları157.546.627 85.075.632Net Dönem Karı veya Zararı-1.026.920 72.470.995TOPLAM ÖZKAYNAKLAR365.861.196 366.888.116TOPLAM KAYNAKLAR437.576.926 437.773.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.860 294.423.860Transferler32.402.431 -32.402.431 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-956.887 -956.887 -956.887Dönem Karı (Zararı)-956.887 -956.887 -956.887Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 85.075.632 -956.887 293.466.793 293.466.793Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 85.075.632 72.470.995 366.888.116 366.888.116Transferler72.470.995 -72.470.995 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.026.920 -1.026.920 -1.026.920Dönem Karı (Zararı)-1.026.920 -1.026.920 -1.026.920Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 157.546.627 -1.026.920 365.861.196 365.861.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.026.920 -956.887DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.026.920 -956.887Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.026.920 -956.887http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024390BIST