***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.609.681 611.551 1.239.122 461.144Satışların Maliyeti17 -1.292.217 -571.742 -1.004.539 -429.500TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)317.464 39.809 234.583 31.644BRÜT KAR (ZARAR)317.464 39.809 234.583 31.644Genel Yönetim Giderleri18 -1.406.945 -1.435.739 -739.355 -470.688Pazarlama Giderleri18 -28.900 -14.200 -10.260 -14.200Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 15.174 54.844 8.394 7.960Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -433.074 -320.091 -217.904 -154.144ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.536.281 -1.675.377 -724.542 -599.428FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.536.281 -1.675.377 -724.542 -599.428Finansman Giderleri20 -510.520 -26.335 -236.891 -25.178SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.046.801 -1.701.712 -961.433 -624.606Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri118.312 155.986 59.864 35.767Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 118.312 155.986 59.864 35.767SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.928.489 -1.545.726 -901.569 -588.839DÖNEM KARI (ZARARI)-1.928.489 -1.545.726 -901.569 -588.839Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.928.489 -1.545.726 -901.569 -588.839Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar (Zarar) 22 -0,00930000 -0,00740000 -0,00440000 -0,00280000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.615.520 -2.329.131Dönem Karı (Zararı)-1.928.489 -1.545.726Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.954 -113.798Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler43.757 25.076Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler44.117 -9.223Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 44.117 13.833Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 -23.056Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.335 26.335Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -7.688Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26.335 34.023Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -108.255 -155.986İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler299.964 -677.226Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 12.200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 12.200Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-37.456 -103.251Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler135.070 -155.268İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)151.353 -193.789İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.283 38.521Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-224.625 -170.973İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler426.975 -259.934Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22.379 -236.253Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)404.596 -23.681Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.622.571 -2.336.750Alınan Faiz7.688 7.688Vergi İadeleri (Ödemeleri)-637 -69YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.123.102 1.647.517Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.700.000Kredilerden Nakit Girişleri4 1.700.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.000.000 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -4.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış5.507.980 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -48.120 -20.401Ödenen Faiz-336.758 -32.082YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-492.418 -681.614NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-492.418 -681.614DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 629.887 838.168DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 137.469 156.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 137.469 629.887Diğer Alacaklar40.051 24.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 40.051 24.051Stoklar7 2.922.037 2.884.581Peşin Ödenmiş Giderler14 185.569 121.609Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 14.396 13.759Diğer Dönen Varlıklar13 579.920 105.316ARA TOPLAM3.879.442 3.779.203TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.879.442 3.779.203DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 430.130.194 430.130.194Maddi Duran Varlıklar9 947 963Kullanım Hakkı Varlıkları203.156 157.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 53.636 59.175Diğer Duran Varlıklar13 3.402.535 3.646.770TOPLAM DURAN VARLIKLAR433.790.468 433.994.553TOPLAM VARLIKLAR437.669.910 437.773.756KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 4.025.778İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 4.025.778Banka Kredileri4 0 4.025.778Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları104.189 51.468İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları104.189 51.468Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,23 104.189 51.468Ticari Borçlar387.521 252.451İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 204.832 53.479İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 182.689 198.972Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 56.661 281.286Diğer Borçlar6.429.989 525.710İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 5.507.980 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 922.009 525.710Kısa Vadeli Karşılıklar467.046 379.863Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 237.399 150.216Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 229.647 229.647Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 18.072 11.447ARA TOPLAM7.463.478 5.528.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.463.478 5.528.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar103.456 110.552İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar103.456 110.552Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,23 103.456 110.552Uzun Vadeli Karşılıklar96.090 81.514Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 96.090 81.514Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 65.047.259 65.165.571TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.246.805 65.357.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER72.710.283 70.885.640ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar364.959.627 366.888.116Ödenmiş Sermaye16 208.000.000 208.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 245.849 245.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.629 -36.629Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.629 -36.629Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -36.629 -36.629Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.132.269 1.132.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları157.546.627 85.075.632Net Dönem Karı veya Zararı-1.928.489 72.470.995TOPLAM ÖZKAYNAKLAR364.959.627 366.888.116TOPLAM KAYNAKLAR437.669.910 437.773.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.860 294.423.860Transferler32.402.431 -32.402.431 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.545.726 -1.545.726 -1.545.726Dönem Karı (Zararı)-1.545.726 -1.545.726 -1.545.726Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 85.075.632 -1.545.726 292.877.954 292.877.954Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 85.075.632 72.470.995 366.888.116 366.888.116Transferler72.470.995 -72.470.995 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.928.489 -1.928.489 -1.928.489Dönem Karı (Zararı)-1.928.489 -1.928.489 -1.928.489Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 157.546.627 -1.928.489 364.959.627 364.959.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.928.489 -1.545.726 -901.569 -588.839DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.928.489 -1.545.726 -901.569 -588.839Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-1.928.489 -1.545.726 -901.569 -588.839http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053067BIST