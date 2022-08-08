***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 18:16
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 1.609.681 611.551 1.239.122 461.144
Satışların Maliyeti
17 -1.292.217 -571.742 -1.004.539 -429.500
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
317.464 39.809 234.583 31.644
BRÜT KAR (ZARAR)
317.464 39.809 234.583 31.644
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.406.945 -1.435.739 -739.355 -470.688
Pazarlama Giderleri
18 -28.900 -14.200 -10.260 -14.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 15.174 54.844 8.394 7.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -433.074 -320.091 -217.904 -154.144
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.536.281 -1.675.377 -724.542 -599.428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.536.281 -1.675.377 -724.542 -599.428
Finansman Giderleri
20 -510.520 -26.335 -236.891 -25.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.046.801 -1.701.712 -961.433 -624.606
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
118.312 155.986 59.864 35.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 118.312 155.986 59.864 35.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.928.489 -1.545.726 -901.569 -588.839
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.928.489 -1.545.726 -901.569 -588.839
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.928.489 -1.545.726 -901.569 -588.839
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kar (Zarar) 22 -0,00930000 -0,00740000 -0,00440000 -0,00280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.615.520 -2.329.131
Dönem Karı (Zararı)
-1.928.489 -1.545.726
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.954 -113.798
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
43.757 25.076
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.117 -9.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 44.117 13.833
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -23.056
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.335 26.335
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.688
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26.335 34.023
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -108.255 -155.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
299.964 -677.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 12.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 12.200
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.456 -103.251
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
135.070 -155.268
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
151.353 -193.789
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.283 38.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-224.625 -170.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
426.975 -259.934
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22.379 -236.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
404.596 -23.681
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.622.571 -2.336.750
Alınan Faiz
7.688 7.688
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-637 -69
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.123.102 1.647.517
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.700.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.700.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.000.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
5.507.980 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -48.120 -20.401
Ödenen Faiz
-336.758 -32.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-492.418 -681.614
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-492.418 -681.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 629.887 838.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 137.469 156.554
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 137.469 629.887
Diğer Alacaklar
40.051 24.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 40.051 24.051
Stoklar
7 2.922.037 2.884.581
Peşin Ödenmiş Giderler
14 185.569 121.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 14.396 13.759
Diğer Dönen Varlıklar
13 579.920 105.316
ARA TOPLAM
3.879.442 3.779.203
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.879.442 3.779.203
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 430.130.194 430.130.194
Maddi Duran Varlıklar
9 947 963
Kullanım Hakkı Varlıkları
203.156 157.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 53.636 59.175
Diğer Duran Varlıklar
13 3.402.535 3.646.770
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
433.790.468 433.994.553
TOPLAM VARLIKLAR
437.669.910 437.773.756
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 4.025.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 4.025.778
Banka Kredileri
4 0 4.025.778
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.189 51.468
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.189 51.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,23 104.189 51.468
Ticari Borçlar
387.521 252.451
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 204.832 53.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 182.689 198.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 56.661 281.286
Diğer Borçlar
6.429.989 525.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 5.507.980 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 922.009 525.710
Kısa Vadeli Karşılıklar
467.046 379.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 237.399 150.216
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 229.647 229.647
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 18.072 11.447
ARA TOPLAM
7.463.478 5.528.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.463.478 5.528.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
103.456 110.552
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
103.456 110.552
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,23 103.456 110.552
Uzun Vadeli Karşılıklar
96.090 81.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 96.090 81.514
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 65.047.259 65.165.571
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.246.805 65.357.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.710.283 70.885.640
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
364.959.627 366.888.116
Ödenmiş Sermaye
16 208.000.000 208.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 245.849 245.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.629 -36.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.629 -36.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -36.629 -36.629
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
157.546.627 85.075.632
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.928.489 72.470.995
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
364.959.627 366.888.116
TOPLAM KAYNAKLAR
437.669.910 437.773.756
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.860 294.423.860
Transferler
32.402.431 -32.402.431 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.545.726 -1.545.726 -1.545.726
Dönem Karı (Zararı)
-1.545.726 -1.545.726 -1.545.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 85.075.632 -1.545.726 292.877.954 292.877.954
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 85.075.632 72.470.995 366.888.116 366.888.116
Transferler
72.470.995 -72.470.995 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.928.489 -1.928.489 -1.928.489
Dönem Karı (Zararı)
-1.928.489 -1.928.489 -1.928.489
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 157.546.627 -1.928.489 364.959.627 364.959.627
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.928.489 -1.545.726 -901.569 -588.839
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.928.489 -1.545.726 -901.569 -588.839
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.928.489 -1.545.726 -901.569 -588.839
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053067
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