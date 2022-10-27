***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 19:53
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 7.082.334 846.870 5.472.653 235.319
Satışların Maliyeti
19 -4.211.320 -794.942 -2.919.103 -223.200
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.871.014 51.928 2.553.550 12.119
BRÜT KAR (ZARAR)
2.871.014 51.928 2.553.550 12.119
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.256.514 -2.008.171 -849.569 -572.432
Pazarlama Giderleri
20 -39.909 -18.038 -11.009 -3.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.121.425.662 68.124 1.121.410.488 13.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.597.556 -673.943 -6.164.482 -353.852
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.115.402.697 -2.580.100 1.116.938.978 -904.723
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.115.402.697 -2.580.100 1.116.938.978 -904.723
Finansman Giderleri
22 -861.095 -124.560 -350.575 -98.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.114.541.602 -2.704.660 1.116.588.403 -1.002.948
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-87.177.547 209.415 -87.295.859 53.429
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -87.177.547 209.415 -87.295.859 53.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.027.364.055 -2.495.245 1.029.292.544 -949.519
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.027.364.055 -2.495.245 1.029.292.544 -949.519
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.027.364.055 -2.495.245 1.029.292.544 -949.519
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kar (Zarar) 24 4,93930000 -0,01200000 4,94850000 -0,00460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.624.106 -2.993.940
Dönem Karı (Zararı)
1.027.364.055 -2.495.245
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.335.320.648 -79.654
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 69.976 39.339
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
96.564 -23.444
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 96.564 9.612
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -33.056
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
861.095 113.866
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -10.694
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 861.095 124.560
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.423.525.830 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.423.525.830 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 87.177.547 -209.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
312.502.691 -429.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 35.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 35.448
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.881.648 -271.785
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
127.893 197.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
164.927 48.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.034 148.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-223.482 -165.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
309.716.632 -225.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
526.287 -309.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
309.190.345 83.834
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.546.098 -3.004.415
Alınan Faiz
91.726 10.694
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -13.718 -219
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.036.748 2.204.485
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.185.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 2.100.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 2.085.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.000.000 -1.900.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.000.000 -1.900.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -83.907 -33.590
Ödenen Faiz
-952.841 -46.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-412.642 -789.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-412.642 -789.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 629.887 838.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 217.245 48.713
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 217.245 629.887
Diğer Alacaklar
40.051 24.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 40.051 24.051
Stoklar
7 2.933 2.884.581
Peşin Ödenmiş Giderler
15 170.796 121.609
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 27.477 13.759
Diğer Dönen Varlıklar
14 70.299 105.316
ARA TOPLAM
528.801 3.779.203
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
9 1.853.656.024 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.854.184.825 3.779.203
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 0 430.130.194
Maddi Duran Varlıklar
10 938 963
Kullanım Hakkı Varlıkları
179.715 157.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 50.867 59.175
Diğer Duran Varlıklar
14 3.106.313 3.646.770
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.337.833 433.994.553
TOPLAM VARLIKLAR
1.857.522.658 437.773.756
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 4.025.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 4.025.778
Banka Kredileri
4 0 4.025.778
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
106.681 51.468
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
106.681 51.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,25 106.681 51.468
Ticari Borçlar
380.344 252.451
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 218.406 53.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 161.938 198.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 57.804 281.286
Diğer Borçlar
133.746.114 525.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 3.741.575 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 130.004.539 525.710
Kısa Vadeli Karşılıklar
454.562 379.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 224.915 150.216
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 229.647 229.647
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 26.610 11.447
ARA TOPLAM
134.772.115 5.528.003
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 175.970.778 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
310.742.893 5.528.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.097 110.552
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.097 110.552
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,25 81.097 110.552
Uzun Vadeli Karşılıklar
103.379 81.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 103.379 81.514
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 152.343.118 65.165.571
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
152.527.594 65.357.637
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
463.270.487 70.885.640
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.394.252.171 366.888.116
Ödenmiş Sermaye
18 208.000.000 208.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 245.849 245.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.629 -36.629
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.629 -36.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -36.629 -36.629
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.132.269 1.132.269
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
157.546.627 85.075.632
Net Dönem Karı veya Zararı
1.027.364.055 72.470.995
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.394.252.171 366.888.116
TOPLAM KAYNAKLAR
1.857.522.658 437.773.756
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680
Transferler
32.402.431 -32.402.431 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-2.495.245 -2.495.245 -2.495.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.495.245 -2.495.245 -2.495.245
Dönem Sonu Bakiyeler
18 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 85.075.632 -2.495.245 291.928.435 291.928.435
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 85.075.632 72.470.995 366.888.116 366.888.116
Transferler
72.470.995 -72.470.995 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.027.364.055 1.027.364.055 1.027.364.055
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.027.364.055 1.027.364.055 1.027.364.055
Dönem Sonu Bakiyeler
18 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 1.027.364.055 1.394.252.171 1.394.252.171
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.027.364.055 -2.495.245 1.029.292.544 -949.519
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.027.364.055 -2.495.245 1.029.292.544 -949.519
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.027.364.055 -2.495.245 1.029.292.544 -949.519
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074882
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