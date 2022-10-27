***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 7.082.334 846.870 5.472.653 235.319Satışların Maliyeti19 -4.211.320 -794.942 -2.919.103 -223.200TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.871.014 51.928 2.553.550 12.119BRÜT KAR (ZARAR)2.871.014 51.928 2.553.550 12.119Genel Yönetim Giderleri20 -2.256.514 -2.008.171 -849.569 -572.432Pazarlama Giderleri20 -39.909 -18.038 -11.009 -3.838Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.121.425.662 68.124 1.121.410.488 13.280Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -6.597.556 -673.943 -6.164.482 -353.852ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.115.402.697 -2.580.100 1.116.938.978 -904.723FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.115.402.697 -2.580.100 1.116.938.978 -904.723Finansman Giderleri22 -861.095 -124.560 -350.575 -98.225SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.114.541.602 -2.704.660 1.116.588.403 -1.002.948Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-87.177.547 209.415 -87.295.859 53.429Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -87.177.547 209.415 -87.295.859 53.429SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.027.364.055 -2.495.245 1.029.292.544 -949.519DÖNEM KARI (ZARARI)1.027.364.055 -2.495.245 1.029.292.544 -949.519Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.027.364.055 -2.495.245 1.029.292.544 -949.519Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kar (Zarar) 24 4,93930000 -0,01200000 4,94850000 -0,00460000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.624.106 -2.993.940Dönem Karı (Zararı)1.027.364.055 -2.495.245Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.335.320.648 -79.654Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 69.976 39.339Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler96.564 -23.444Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 96.564 9.612Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 0 -33.056Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler861.095 113.866Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 0 -10.694Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 861.095 124.560Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.423.525.830 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.423.525.830 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 87.177.547 -209.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler312.502.691 -429.516Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 35.448İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 35.448Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.881.648 -271.785Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler127.893 197.536İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)164.927 48.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-37.034 148.918Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-223.482 -165.519İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler309.716.632 -225.196Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)526.287 -309.030Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)309.190.345 83.834Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.546.098 -3.004.415Alınan Faiz91.726 10.694Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -13.718 -219YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.036.748 2.204.485Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.185.000Kredilerden Nakit Girişleri4 2.100.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4 2.085.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.000.000 -1.900.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -4.000.000 -1.900.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -83.907 -33.590Ödenen Faiz-952.841 -46.925YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-412.642 -789.455NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-412.642 -789.455DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 629.887 838.168DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 217.245 48.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 217.245 629.887Diğer Alacaklar40.051 24.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 40.051 24.051Stoklar7 2.933 2.884.581Peşin Ödenmiş Giderler15 170.796 121.609Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 27.477 13.759Diğer Dönen Varlıklar14 70.299 105.316ARA TOPLAM528.801 3.779.203Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar9 1.853.656.024 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.854.184.825 3.779.203DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 0 430.130.194Maddi Duran Varlıklar10 938 963Kullanım Hakkı Varlıkları179.715 157.451Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 50.867 59.175Diğer Duran Varlıklar14 3.106.313 3.646.770TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.337.833 433.994.553TOPLAM VARLIKLAR1.857.522.658 437.773.756KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 4.025.778İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 4.025.778Banka Kredileri4 0 4.025.778Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları106.681 51.468İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları106.681 51.468Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,25 106.681 51.468Ticari Borçlar380.344 252.451İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 218.406 53.479İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 161.938 198.972Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 57.804 281.286Diğer Borçlar133.746.114 525.710İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 3.741.575 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 130.004.539 525.710Kısa Vadeli Karşılıklar454.562 379.863Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 224.915 150.216Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 229.647 229.647Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 26.610 11.447ARA TOPLAM134.772.115 5.528.003Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 175.970.778 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER310.742.893 5.528.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar81.097 110.552İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar81.097 110.552Kiralama İşlemlerinden Borçlar4,25 81.097 110.552Uzun Vadeli Karşılıklar103.379 81.514Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 103.379 81.514Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 152.343.118 65.165.571TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER152.527.594 65.357.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER463.270.487 70.885.640ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.394.252.171 366.888.116Ödenmiş Sermaye18 208.000.000 208.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 245.849 245.849Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.629 -36.629Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.629 -36.629Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -36.629 -36.629Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.132.269 1.132.269Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları157.546.627 85.075.632Net Dönem Karı veya Zararı1.027.364.055 72.470.995TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.394.252.171 366.888.116TOPLAM KAYNAKLAR1.857.522.658 437.773.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 52.673.201 32.402.431 294.423.680 294.423.680Transferler32.402.431 -32.402.431 0 0Dönem Karı (Zararı)-2.495.245 -2.495.245 -2.495.245Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.495.245 -2.495.245 -2.495.245Dönem Sonu Bakiyeler18 208.000.000 245.849 -30.070 1.132.269 85.075.632 -2.495.245 291.928.435 291.928.435Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 85.075.632 72.470.995 366.888.116 366.888.116Transferler72.470.995 -72.470.995 0 0Dönem Karı (Zararı)1.027.364.055 1.027.364.055 1.027.364.055Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.027.364.055 1.027.364.055 1.027.364.055Dönem Sonu Bakiyeler18 208.000.000 245.849 -36.629 1.132.269 1.027.364.055 1.394.252.171 1.394.252.171Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.027.364.055 -2.495.245 1.029.292.544 -949.519DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.027.364.055 -2.495.245 1.029.292.544 -949.519Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.027.364.055 -2.495.245 1.029.292.544 -949.519http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074882BIST