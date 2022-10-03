***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 06.09.2022Genel Kurul Tarihi 03.10.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.10.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - İlgili Gündem maddesi'nin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.3 - Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların, bilgilendirme dokümanında yer aldığı hususunda Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.4 - İlgili Gündem maddesi'nin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarÖnemli Nitelikte İşlem OnaylandıGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066785BIST