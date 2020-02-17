***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 16:11
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019/4 . Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimiz'in 2019 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne 17.02.2020 tarihinde (bugün) verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819513
BIST
17:32120.844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 692,71
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:326,0519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:326,5594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:32307,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,21
|Açılış
|: 307,85
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,56
|303.475.872
|% 19,31
|
|GSRAY
|3,35
|1.027.279.001
|% 16,32
|
|GUBRF
|18,09
|373.439.736
|% 15,89
|
|OSTIM
|2,56
|149.408.209
|% 14,29
|
|KUTPO
|10,72
|87.390.718
|% 13,80
|
|ARDYZ
|15,62
|35.131.072
|% -13,22
|
|ERBOS
|24,60
|19.970.510
|% -10,48
|
|HUBVC
|39,58
|54.484.805
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,50
|3.520.167
|% -8,12
|
|TLMAN
|13,06
|58.143.130
|% -7,18
|
|ASELS
|28,82
|1.957.682.799
|% -0,89
|
|THYAO
|15,23
|1.770.066.917
|% 2,28
|
|GSRAY
|3,35
|1.027.279.001
|% 16,32
|
|ODAS
|2,35
|992.711.081
|% 9,30
|
|PETKM
|4,16
|517.156.210
|% 0,24
|
|ODAS
|2,35
|992.711.081
|% 9,30
|
|GSRAY
|3,35
|1.027.279.001
|% 16,32
|
|KRDMD
|2,97
|471.680.337
|% 2,41
|
|PETKM
|4,16
|517.156.210
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,95
|351.152.256
|% 2,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8467
|7,8861
|% -0,38
|
|Frank
|6,1383
|6,1753
|% -0,04
|
|Riyal
|1,6083
|1,6163
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,89
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,02
|
|B. Petrol
|57,26
|57,26
|-0,07
|