***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023 -31.12.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteMASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme NedeniYILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi03/04/2024AçıklamalarŞirketimizin Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş ekte yer alan 2023 Yılı Gelir Tablosu, 2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesine 03.04.2024 tarihinde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266793BIST