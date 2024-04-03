***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
03.04.2024 23:38
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 -31.12.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
03/04/2024
Açıklamalar
Şirketimizin Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş ekte yer alan 2023 Yılı Gelir Tablosu, 2023 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesine 03.04.2024 tarihinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266793
BIST