***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
05.10.2022 16:57
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2022,01.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Çiftlik Arazisi
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü, Seferusta Mevkii, 1154 Parselde bulunan Çiftlik Arazisi niteliğindeki 2.093.940,67 m2 büyüklüğündeki taşınmaz ile orman niteliği nedeniyle Taşınmazdan ifraz edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Mahallesi, Seferusta Mevkii, 1155 Parsele ilişkin olarak ikame edilen dava dosyasına konu tüm hak, alacak ve menfaatler
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/09/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
KDV hariç toplam 1.853.656.023,94 Türk Lirası (99.893.084 ABD Doları karşılığı)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
140,75%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
891,18%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
423,53%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
430,95%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
98,28%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
105.159,98%
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
5.10.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış amacı varlıklarımızın ve kaynaklarımızın verimli kullanılması olup, Şirketimiz faaliyetlerine ve işletme sermayesine olumlu etkisi olacağı beklenmektedir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Vergi mevzuatına göre tutulan mali kayıtlarımızda 991.931.962,22 Türk Lirası gayrimenkul satış karı hesaplanmaktadır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Henüz bir belirleme yapılmamıştır
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
İşbu açıklama tarihinde satış karının ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin olarak alınmış bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmamaktadır.
Karşı Taraf
Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Karşı tarafın, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimizle yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/09/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
5,8988
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Satış Bedeli Pazarlık Usulü belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme raporu vardır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
07.01.2022 tarih, 2021R0172-1 sayılı
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Eva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
523.485.000 (KDV Hariç)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Satış işlemi, değerleme raporundaki bedelin üstünde gerçekleştirilmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin 01.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında diğer hususların yanı sıra, özetle tapu kayıtlarında İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü, Seferusta Mevkii, 1154 Parsel'de bulunan Şirketimiz aktifine kayıtlı "Çiftlik Arazisi" niteliğindeki 2.093.940,67 m2 büyüklüğündeki taşınmaz (Taşınmaz) ile orman niteliği nedeniyle Taşınmaz'dan ifraz edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Mahallesi, Seferusta Mevkii, 1155 Parsel'e ilişkin olarak Şirketimiz tarafından ikame edilen dava dosyasına konu tüm hak, alacak ve menfaatlerin
- Sermaye piyasası mevzuatı bakımından Şirketimizle yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunmayan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Alıcılar)
- 7.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı, 01.09.2022 tarihinde 34.293.084 ABD Doları tutarındaki kısmı, Taşınmaz'ın mülkiyetinin Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde devir ve temliki ile eşzamanlı olarak ve bakiye 58.600.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise en geç 17.12.2024 tarihinde Alıcılar tarafından Şirketimize ödenmek üzere KDV hariç toplam 99.893.084 ABD Doları bedelle (Satış Tutarı) ve
- Alıcılar ile üzerinde mutabık kalınan şartlarla
Alıcılar'a satış ve devrinin gerçekleştirilmesine ve söz konusu satış ve devir işlemine ilişkin olarak Alıcılar ile Şirketimiz arasında sözleşme imzalanmasına karar verildiği ve 01.09.2022 tarihinde Alıcılar ile Şirketimiz arasında söz konusu Taşınmaz'ın satış ve devir işlemine ilişkin olarak sözleşme akdedildiği ifade edilmiştir.
Söz konusu Taşınmaz'ın mülkiyetinin devir ve temlikine ilişkin olarak tapu siciline tescil işlemi, 05.10.2022 (bugün) tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067522
BIST