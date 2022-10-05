***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2022,01.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiÇiftlik ArazisiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü, Seferusta Mevkii, 1154 Parselde bulunan Çiftlik Arazisi niteliğindeki 2.093.940,67 m2 büyüklüğündeki taşınmaz ile orman niteliği nedeniyle Taşınmazdan ifraz edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Mahallesi, Seferusta Mevkii, 1155 Parsele ilişkin olarak ikame edilen dava dosyasına konu tüm hak, alacak ve menfaatlerSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/09/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Satış BedeliKDV hariç toplam 1.853.656.023,94 Türk Lirası (99.893.084 ABD Doları karşılığı)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)140,75%Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)891,18%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)423,53%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)430,95%Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)98,28%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)105.159,98%Satış KoşullarıVadeli (Timed)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih5.10.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış amacı varlıklarımızın ve kaynaklarımızın verimli kullanılması olup, Şirketimiz faaliyetlerine ve işletme sermayesine olumlu etkisi olacağı beklenmektedir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıVergi mevzuatına göre tutulan mali kayıtlarımızda 991.931.962,22 Türk Lirası gayrimenkul satış karı hesaplanmaktadır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiHenüz bir belirleme yapılmamıştırVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihiİşbu açıklama tarihinde satış karının ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin olarak alınmış bir Yönetim Kurulu Kararı bulunmamaktadır.Karşı TarafArtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiKarşı tarafın, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimizle yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/09/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı5,8988Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiSatış Bedeli Pazarlık Usulü belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme raporu vardır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası07.01.2022 tarih, 2021R0172-1 sayılıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEva Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar523.485.000 (KDV Hariç)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiSatış işlemi, değerleme raporundaki bedelin üstünde gerçekleştirilmektedir.AçıklamalarŞirketimizin 01.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında diğer hususların yanı sıra, özetle tapu kayıtlarında İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü, Seferusta Mevkii, 1154 Parsel'de bulunan Şirketimiz aktifine kayıtlı "Çiftlik Arazisi" niteliğindeki 2.093.940,67 m2 büyüklüğündeki taşınmaz (Taşınmaz) ile orman niteliği nedeniyle Taşınmaz'dan ifraz edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Mahallesi, Seferusta Mevkii, 1155 Parsel'e ilişkin olarak Şirketimiz tarafından ikame edilen dava dosyasına konu tüm hak, alacak ve menfaatlerin- Sermaye piyasası mevzuatı bakımından Şirketimizle yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunmayan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Alıcılar)- 7.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı, 01.09.2022 tarihinde 34.293.084 ABD Doları tutarındaki kısmı, Taşınmaz'ın mülkiyetinin Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde devir ve temliki ile eşzamanlı olarak ve bakiye 58.600.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise en geç 17.12.2024 tarihinde Alıcılar tarafından Şirketimize ödenmek üzere KDV hariç toplam 99.893.084 ABD Doları bedelle (Satış Tutarı) ve- Alıcılar ile üzerinde mutabık kalınan şartlarlaAlıcılar'a satış ve devrinin gerçekleştirilmesine ve söz konusu satış ve devir işlemine ilişkin olarak Alıcılar ile Şirketimiz arasında sözleşme imzalanmasına karar verildiği ve 01.09.2022 tarihinde Alıcılar ile Şirketimiz arasında söz konusu Taşınmaz'ın satış ve devir işlemine ilişkin olarak sözleşme akdedildiği ifade edilmiştir.Söz konusu Taşınmaz'ın mülkiyetinin devir ve temlikine ilişkin olarak tapu siciline tescil işlemi, 05.10.2022 (bugün) tarihinde gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067522BIST