***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2017-03.01.2018-18.05.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz finansal tablolarında "yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip edilen ve finansal tablo dipnotlarında dönemler itibariyle detaylı açıklamalara konu edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü'nde kain 1154 sayılı Parsel'i de kapsayan "NİP-22054 PİN Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nın, söz konusu Nazım İmar Planı'nda öngörülen lejant ve fonksiyonların hukuka, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırılıklar içermesi ve ayrıca mülkiyet hakkını ihlal edici nitelikte olması nedenleriyle, iptal edilmesi talebiyle 17.05.2018 tarihinde dava açıldığı daha önce kamuya açıklanmıştı.T.C. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin bugün UYAP'ta yer alan Kararı'na göre Mahkeme talebimizi haklı bularak, istinaf yolu açık olmak üzere, 1154 sayılı Parsel'e ilişkin Nazım İmar Planı'nı iptal etmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821537BIST