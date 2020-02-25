***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2020 18:41
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2017-03.01.2018-18.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz finansal tablolarında "yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip edilen ve finansal tablo dipnotlarında dönemler itibariyle detaylı açıklamalara konu edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü'nde kain 1154 sayılı Parsel'i de kapsayan "NİP-22054 PİN Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nın, söz konusu Nazım İmar Planı'nda öngörülen lejant ve fonksiyonların hukuka, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırılıklar içermesi ve ayrıca mülkiyet hakkını ihlal edici nitelikte olması nedenleriyle, iptal edilmesi talebiyle 17.05.2018 tarihinde dava açıldığı daha önce kamuya açıklanmıştı.
T.C. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin bugün UYAP'ta yer alan Kararı'na göre Mahkeme talebimizi haklı bularak, istinaf yolu açık olmak üzere, 1154 sayılı Parsel'e ilişkin Nazım İmar Planı'nı iptal etmiştir. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821537
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -424,68
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
18:056,1439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0302
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
18:056,6887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0512
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6997
En Düşük
6,5938
18:05325,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,85
|Açılış
|: 325,32
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.598.669
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.393.026
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.498
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.190.061
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,45
|28.338.165
|% 14,74
|
|TURGG
|49,24
|5.194.363
|% -6,92
|
|GYHOL
|24,00
|1.885.091
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,32
|107.001.902
|% -5,91
|
|JANTS
|61,20
|9.992.599
|% -5,56
|
|SAFKR
|3,47
|2.107.473
|% -4,67
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|ASELS
|29,14
|1.441.868.440
|% 1,82
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|272.456.248
|% 5,65
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9638
|8,0037
|% 1,06
|
|Frank
|6,2702
|6,3079
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6326
|1,6408
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|-21,24
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|54,02
|54,02
|-1,75
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KARSN
Yüzde 6.99 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 332, 864, 199 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 44 kaybederek (% -0.04 ) 108, 387
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EPLAS, BJKAS, YONGA, KRSAN
-
17:58
OYLUM, DOBUR, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
TURGG, YBTAS, ALGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında