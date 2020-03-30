***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ma mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız,Hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile birlikte Şirketimiz, COVID-2019'un yayılmaya başladığı andan itibaren tüm gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. Bu hususta Yönetim Kurulumuz gelişmeleri anlık olarak takip etmekte ve gerekli aksiyonları almaktadır.İş planlarımız ve sorumluluklarımız, ilgili Bakanlıklar'ın talimatları, Dünya Sağlık Örgütü ("WHO")'nün açıklamaları ve COVID-2019'un pandemik kabul edilmesi doğrultusunda koordine edilmektedir.COVID-2019'un yayılmasına ve herhangi bir olumsuz durum yaratmasına engel olmak amacıyla çalışanlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve tüm toplumun sağlık ve refahı için açıklanan talimatlara, sınırlamalara ve prensiplere uyuma azami özen gösterilmektedir. Şirket personelimiz uzaktan erişim sağlamak suretiyle evlerinden hizmet alanlarının devamlılığını sağlamaktadır.Şirketimiz, COVID-2019'un faaliyetleri üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerine düzenli olarak analize tabi tutmaktadır. Mevcut bilgilerimiz dahilinde, COVID-2019'un faaliyetlerimiz üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. Şirketimiz'in krediye erişiminde herhangi bir sorun yaşanmamakta ve likidite sorunu bulunmamaktadır.Önümüzdeki dönemde de gelişmeleri yakından takip ediyor ve ilgili Mevzuat'ın gerekli gördüğü hallerde kamuya gerekli açıklamaları yapıyor olacağız. Bu süreçte Şirketimiz kaynaklı olmayan haberlere kesinlikle itibar edilmemesini ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin ilgili mevzuat ile tanınan sınırlamalar dahilinde yatırımcılardan gelecek tüm soruları her zaman cevaplamaya hazır olduğunu ifade etmek isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833211BIST