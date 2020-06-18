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***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.06.2020 15:53
GÜNCEL HABERLER



***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017-12.02.2019-18.04.2019-27.06.2019 -12.12.2019-18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce muhtelif tarihlerde ayrıntılı olarak kamuya açıkladığımız üzere geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirketimiz'e ait durumdayken, "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan  144.266 m2 lik "Arazi"  ile ilgili olarak, "haksız  fiil" nedeniyle açtığımız davanın bugün (18.06.2020) yapılan duruşmasında, söz konusu 1155 no'lu Parsel'in mahalinde bilirkişi keşif icrasına ve bu nedenle duruşma gününün 24.11.2020 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.
    
Devam eden yasal süreçler de dahil olmak üzere, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851810


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TSPOR 8,05 169.915.511 % 9,97  
TCELL 16,23 1.239.312.094 % 9,96  
METUR 2,32 18.836.016 % 9,95  
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Frank 7,1918 7,2352 % 0,09  
Riyal 1,8230 1,8321 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 380 380 0,27  
Cumhuriyet 2.475 2.488 1,90  
Tam 2.540 2.553 2,00  
Yarım 1.238 1.248 0,90  
Çeyrek 621 625 0,50  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,01  
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