***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017-12.02.2019-18.04.2019-27.06.2019 -12.12.2019-18.03.2020 -18.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce muhtelif tarihlerde ayrıntılı olarak kamuya açıkladığımız üzere geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirketimiz'e ait durumdayken, "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan 144.266 m2 lik "Arazi" ile ilgili olarak, "haksız fiil" nedeniyle açtığımız dava T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37'nci Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında belirtildiği üzere tazminat hakkı uygun görülmekle birlikte, dava konusu taşınmazın "arsa" veya "arazi" vasfında olup olmadığı tespit edilmesi gerekçesiyle yeniden görülmesine karar verilmişti.Davanın 24.11.2020 (bugün) tarihli duruşması mahkeme hakiminin izinli olması nedeniyle yapılmamıştır.Duruşma tarihi ve devam eden yasal süreçlerle ilgili olarak gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889696BIST