***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2020 10:46
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017-12.02.2019-18.04.2019-27.06.2019 -12.12.2019-18.03.2020 -18.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce muhtelif tarihlerde ayrıntılı olarak kamuya açıkladığımız üzere geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirketimiz'e ait durumdayken, "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan 144.266 m2 lik "Arazi" ile ilgili olarak, "haksız fiil" nedeniyle açtığımız dava T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37'nci Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında belirtildiği üzere tazminat hakkı uygun görülmekle birlikte, dava konusu taşınmazın "arsa" veya "arazi" vasfında olup olmadığı tespit edilmesi gerekçesiyle yeniden görülmesine karar verilmişti.
Davanın 24.11.2020 (bugün) tarihli duruşması mahkeme hakiminin izinli olması nedeniyle yapılmamıştır.
Duruşma tarihi ve devam eden yasal süreçlerle ilgili olarak gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889696
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