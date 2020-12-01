***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2020 18:18
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 01.12.2020 tarihli (bugün) toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlığını taşıyan 3'üncü maddesinin (A) bendine kapsamı tanımlanan faaliyetler arasında yer aldığı üzere ikinci el motosiklet alımı ve satımı, aracılık platformu ve ekspertiz konularında faaliyette bulunmak üzere çalışmalara başlanılmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890833
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 41,71
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.325
En Düşük
1.288
18:057,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
18:059,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1022
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
18:05455,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 8,62
|Açılış
|: 455,64
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|245.210.788
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|72.145.006
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.368.668
|% 10,00
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|KERVN
|1,14
|783.079
|% -9,52
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|GLRYH
|14,31
|14.665.531
|% -5,86
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|PETKM
|4,26
|983.562.751
|% 1,67
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,99
|943.888.064
|% 4,55
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8327
|7,8409
|% 0,20
|
|Euro
|9,4304
|9,4380
|% 1,09
|
|Sterlin
|10,4367
|10,4890
|% 0,35
|
|Frank
|8,6432
|8,6953
|% 0,77
|
|Riyal
|2,0838
|2,0943
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|32,02
|
|Altın Gr.
|455
|455
|8,39
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,25
|
|B. Petrol
|47,30
|47,30
|-0,58
|