***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 01.12.2020 tarihli (bugün) toplantısındaŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlığını taşıyan 3'üncü maddesinin (A) bendine kapsamı tanımlanan faaliyetler arasında yer aldığı üzere ikinci el motosiklet alımı ve satımı, aracılık platformu ve ekspertiz konularında faaliyette bulunmak üzere çalışmalara başlanılmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890833BIST