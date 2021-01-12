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***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.01.2021 12:31



***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz finansal tablolarında "yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip edilen ve finansal tablo dipnotlarında dönemler itibariyle detaylı açıklamalara konu edilen İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü'nde kain 1154 sayılı Parsel'in üzerinde bulunan enerji nakil hatları ve plon yerleri için Teiaş Genel Müdürlüğü'ne kamulaştırmasız el atma nedeniyle açmış olduğumuz tazminat davası'nın 12.01.2021 (bugün) tarihli duruşmasında dava konu taşınmazın bulunduğu mahalde bilirkişi keşif icrasına ve bu nedenle duruşma gününün 04.05.2021 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901504


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Tam 2.949 3.023 18,97  
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Çeyrek 715 731 4,59  
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