***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz finansal raporlarının ilgili dip notlarında dönemler itibarıyla detaylı açıklama konusu yapılan ve finansal tablolarda "yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip edilen, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü'nde kain 1154 ve 1155 sayılı iki ayrı parselden oluşan 2.238.207 m² mesahalı arazi vasıflı gayrimenkulü de kapsayan, "UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı"nın Pendik Belediyesi tarafından askıya çıkarılan mezkur "Uygulama İmar Planı"'na itirazımız yapılmış olup Konu ile ilgili gelişmeler oldukça, ilgili mevzuata uygun olarak, kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904261BIST