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***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.01.2021 18:20



***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz finansal raporlarının ilgili dip notlarında dönemler itibarıyla detaylı açıklama konusu yapılan ve finansal tablolarda "yatırım amaçlı gayrimenkuller" altında takip edilen, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü'nde kain 1154 ve 1155 sayılı iki ayrı parselden oluşan 2.238.207 m² mesahalı arazi vasıflı gayrimenkulü de  kapsayan, "UİP-35580 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Ballıca, Emirli, Kurna ve Kurtdoğmuş Mahalleleri Uygulama İmar Planı"nın Pendik Belediyesi tarafından askıya çıkarılan  mezkur "Uygulama İmar Planı"'na itirazımız yapılmış olup Konu ile ilgili gelişmeler oldukça, ilgili mevzuata uygun olarak, kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904261


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