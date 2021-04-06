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***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.04.2021 11:19



***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017-12.02.2019-18.04.2019-27.06.2019 -12.12.2019-18.03.2020 -18.06.2020 -24.11.2020-25.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Daha önce muhtelif tarihlerde ayrıntılı olarak kamuya açıkladığımız üzere  geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirketimiz'e ait durumdayken, "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan  144.266 m2 lik "Arazi"  ile ilgili olarak, "haksız  fiil" nedeniyle açtığımız dava T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37'nci Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında belirtildiği üzere tazminat hakkı uygun görülmekle birlikte, dava konusu taşınmazın "arsa" veya "arazi" vasfında olup olmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle yeniden görülmesine karar verilmişti.
Dava'nın 06.04.2021 (bugün) tarihli duruşmasında tahkikatın tamamlandığı, dosyanın karar aşamasında olduğu ve gelecek celsenin HMK'nın 186.maddesi uyarınca sözlü yapılacağı hususlarının taraflara bildirilmesine ve bu nedenle duruşmanın 06.07.2021 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.
Devam eden yasal süreçlerle ilgili olarak gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923702


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