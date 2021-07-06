***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 13:40
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017-12.02.2019-18.04.2019-27.06.2019 -12.12.2019-18.03.2020 -18.06.2020 -24.11.2020-25.11.2020 -06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce muhtelif tarihlerde ayrıntılı olarak kamuya açıkladığımız üzere geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirketimiz'e ait durumdayken, "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan 144.266 m2 lik "Arazi" ile ilgili olarak, "haksız fiil" nedeniyle açtığımız dava T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37'nci Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararında belirtildiği üzere tazminat hakkı uygun görülmekle birlikte, dava konusu taşınmazın "arsa" veya "arazi" vasfında olup olmadığının tespit edilmesi gerekçesiyle yeniden görüşülmesine karar verilmişti.
İstanbul Anadolu 13'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 6 Temmuz 2021 tarihli (bugün) duruşmasında yasal faizi dava tarihinden itibaren ayrıca hesaplanmak üzere davacılar lehine toplam 85.117.134,70 Türk Lirası tutarında tazminat ödenmesine karar vermiş olup, söz konusu bu tutarın Şirketimiz payına isabet eden kısmı yaklaşık 58.234.313 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.
Mahkeme'nin vermiş olduğu kararda istinaf yolu açık olup, hukuki süreçler devam etmektedir. Devam eden yasal süreçler de dahil olmak üzere, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946888
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|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
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|1.159.072
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|SUMAS
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|% -7,97
|
|NIBAS
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|
|GARAN
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|209.737.032
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|ODAS
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|%
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|3.380
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|26,08
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|1.643
|12,61
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|Çeyrek
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|822
|6,31
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|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,15
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|Gümüş Gr.
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14:36EDATA
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 608, 832 adet işlem