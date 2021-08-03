***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017-12.02.2019-18.04.2019-27.06.2019 -12.12.2019-18.03.2020 -18.06.2020 -24.11.2020-25.11.2020 -06.04.2021-06.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce muhtelif tarihlerde ayrıntılı olarak kamuya açıkladığımız üzere geçmişte 98.702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirket'imize ait durumdayken, "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan 144.266 m2 lik "Arazi" ile ilgili olarak İstanbul Anadolu 13'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 6 Temmuz 2021 tarihli duruşmasında yasal faizi dava tarihinden itibaren ayrıca hesaplanmak üzere davacılar lehine toplam 85.117.134,70 Türk Lirası tutarında tazminat ödenmesine karar verildiği ve söz konusu bu tutarın Şirket'imiz payına isabet eden kısmının yaklaşık 58.234.313 Türk Lirası olarak hesaplandığı kamuya açıklanmıştı.Mahkeme'nin vermiş olduğu söz konusu kararın davalı tarafından "istinaf" edildiği tarafımıza 3 Ağustos 2021 tarihinde (bugün) tebliğ edilmiş olup, yasal süreçler devam etmektedir.Devam eden yasal süreçler de dahil olmak üzere, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954466BIST