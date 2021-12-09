***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2014-13.07.2017-20.07.2017-12.02.2019-18.04.2019-27.06.2019 -12.12.2019-18.03.2020 -18.06.2020 -24.11.2020-25.11.2020 -06.04.2021-06.07.2021-03.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce muhtelif tarihlerde ayrıntılı olarak kamuya açıkladığımız üzere geçmişte 98,702 m2'lik (%68,42) kısmı Şirket'imize ait durumdayken "orman vasfıyla" Hazine'ye devrine karar verilen, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Köyü 1155 no'lu Parsel'de bulunan 144.266 m2 lik "Arazi" ile ilgili olarak "haksız fiil" nedeniyle açtığımız davada, T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37'inci Hukuk Dairesi özetle tazminat hakkını uygun görmekle birlikte, dava konusu taşınmazın "arsa" veya "arazi" vasfında olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla yeniden yargılanma yapılmasına karar vermiştir.İstanbul Anadolu 13'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 6 Temmuz 2021 tarihli duruşmasında yasal faizi dava tarihinden itibaren ayrıca hesaplanmak üzere Davacı Şirket'imiz lehine 85.117.134,70 Türk Lirası tutarında tazminat ödenmesine karar vermiş olup, söz konusu bu tutarın Şirket'imiz payına isabet eden kısmı -faiz hariç- yaklaşık 58.234.313 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.Daha önce kamuya açıklandığı üzere Davalı taraf söz konusu 13'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Kararı'nı istinaf etmiş olup, İstinaf Mahkemesi'nin Şirket'imiz lehine, Davalı tarafın istinaf başvurusunu Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere reddine karar verdiği bugün (09.12.2021) öğrenilmiştir.Devam eden yasal süreçler de dahil olmak üzere, konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuya bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982383BIST