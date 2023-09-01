***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 29.08.2023 tarihinde, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Gündüz Kösemen'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Salih Ertör'ün istifa ettikleri görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Osman Dereli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Abdurrahman Alp Beyaz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına karar vermiştir. İlgili husus İstanbul Ticaret Sicilinde 01.09.2023 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atamaları Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri kapsamında gerçekleşmiş olup, yeni atanan bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bildirimin ekinde bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835BIST