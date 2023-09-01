***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 15:28
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 29.08.2023 tarihinde, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Gündüz Kösemen'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Salih Ertör'ün istifa ettikleri görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Osman Dereli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Abdurrahman Alp Beyaz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına karar vermiştir. İlgili husus İstanbul Ticaret Sicilinde 01.09.2023 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atamaları Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri kapsamında gerçekleşmiş olup, yeni atanan bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bildirimin ekinde bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835
BIST
'
17:328.044
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 126,04
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3226,7182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0283
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3228,8872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0796
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:321.663,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.663,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:30
|IZENR
|59,40
|3.675.894.997
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|844.265.275
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.079.999.563
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.027.405
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.759.094
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,80
|475.784.925
|% -9,87
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,72
|262.012.006
|% -6,98
|
|FZLGY
|21,12
|420.981.118
|% -6,47
|
|THYAO
|254,20
|10.121.623.630
|% 3,76
|
|KOZAL
|29,22
|9.783.497.924
|% 2,67
|
|ASTOR
|142,10
|6.930.696.001
|% -1,32
|
|ISCTR
|21,18
|6.158.311.008
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,10
|5.663.240.729
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,74
|3.819.778.007
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,22
|9.783.497.924
|% 2,67
|
|ISCTR
|21,18
|6.158.311.008
|% 0,57
|
|YKBNK
|15,96
|2.748.726.750
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.131.761
|% 2,75
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7047
|26,7215
|% 0,12
|
|Euro
|28,8854
|28,8969
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,6307
|33,7993
|% -0,20
|
|Frank
|30,0829
|30,2641
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1008
|7,1364
|% 0,15
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-2,47
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.980
|11.082
|-12,00
|
|Yarım
|5.507
|5.562
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,81
|-0,16
|
|B. Petrol
|88,19
|88,19
|1,36
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45TNZTP
Yüzde 6.05 oranında artışla 43.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 299, 001 adet işlem
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 82 artarak (% 1.48 ) 8, 535
-
17:42
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GWIND, IZENR
-
17:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, ASTOR
-
17:42XU100
Endeks 8, 039 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 129, 883.00 milyon TL de