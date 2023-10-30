***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Ekim 2023 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde aranan lisans koşullarını sağlayan Sn. Ahmet Nur Dinç Milpa Ticari ve Sinai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211603BIST