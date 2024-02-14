***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2024 20:00
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olarak hareket eden Çağakan Yiğit Küçük'ün istifa ettiği görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Gökay Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmişti. İlgili atama İstanbul Ticaret Sicilinde Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249633
BIST
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18:059.072
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 78,08
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.918
En Yüksek
9.077
18:0530,7465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0407
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
18:0533,0317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1229
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
18:051.968,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.968,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.962,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|660,00
|11.984.520
|% 10,00
|
|YAPRK
|316,25
|197.122.047
|% 10,00
|
|OSTIM
|8,80
|105.902.946
|% 10,00
|
|MERCN
|17,05
|82.357.620
|% 10,00
|
|ELITE
|63,25
|384.042.322
|% 10,00
|
|TETMT
|6.302,50
|21.342.440
|% -7,32
|
|ERSU
|34,94
|43.423.989
|% -7,27
|
|SELGD
|48,70
|27.927.813
|% -7,06
|
|AYDEM
|28,22
|143.715.298
|% -5,87
|
|ICUGS
|15,35
|15.942.131
|% -4,95
|
|THYAO
|282,50
|12.192.665.613
|% 0,44
|
|GUBRF
|205,80
|11.919.098.676
|% 4,04
|
|ISCTR
|27,82
|8.322.905.871
|% 2,43
|
|EREGL
|46,60
|6.248.361.741
|% 1,04
|
|TUPRS
|164,60
|6.215.469.459
|% 2,49
|
|ZOREN
|5,24
|2.209.768.498
|% -3,32
|
|EKGYO
|10,40
|3.462.461.290
|% -2,89
|
|ISCTR
|27,82
|8.322.905.871
|% 2,43
|
|QUAGR
|4,63
|974.693.996
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,88
|1.096.234.826
|% 9,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7398
|30,7447
|% 0,13
|
|Euro
|33,0127
|33,0249
|% 0,35
|
|Sterlin
|38,5024
|38,6955
|% -0,10
|
|Frank
|34,5892
|34,7975
|% 0,36
|
|Riyal
|8,1740
|8,2149
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|892,78
|893,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,70
|933,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,19
|82,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.991,56
|1.991,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GMTAS
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 097, 869 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 98 artarak (% 0.82 ) 9, 624
-
17:58XU100
Endeks 9, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 119, 008.00 milyon TL de
-
17:58MIPAZ
Yüzde 6.98 oranında artışla 96.60 lira fiyatla işlem gören hissede 842, 663 adet işlem
-
17:57VERTU
Yüzde 6.64 oranında artışla 51.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 001, 982 adet işlem