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***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.03.2022 18:45
***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
VEDAT MUNGAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 28.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İcra Kurulu Üyesi (Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu) Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
TAHİR ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Yönetici 28.03.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' de Mali ve İdari İşler Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
EBRU GÜL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Finansal Raporlama ve Bütçe Analiz Başkan Yardımcısı,Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
GÜNDÜZ KÖSEMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin İştirakinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.milpa.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır
SALİH ERTÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2022 İcrada Görevli Değil - MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Evet Bağımsız Üye Şirket'in kurumsal internet sitesi www.milpa.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013529


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