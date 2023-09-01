***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MIPAZ*** MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCANER BİNGÖL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 28.08.2023 İcrada Görevli - RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil -MEHMET ALİ ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.08.2023 İcrada Görevli - RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilTAHİR ERSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' de Mali ve İdari İşler Direktörü, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilOSMAN DERELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.09.2023 İcrada Görevli Değil - Ortaklık Dışı Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835 Değerlendirildi Hayır -ABDURRAHMAN ALP BEYAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.09.2023 İcrada Görevli Değil - Ortaklık Dışı Şirkette Şirket Ortaklığı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835 Değerlendirildi Hayır -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190869BIST